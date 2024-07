Das teuerste Schulprojekt des Landkreises ist eröffnet: das neue PKG

„Die Lernlandschaften ist am allerbesten“, sagten am Freitag zwei Schülerinnen der Unterstufe mit leuchtenden Augen. Seit den Pfingstferien haben sie am nigelnagelneuen Paul-Klee-Gymnasium Unterricht. Gleichauf mit den Lernlandschaften liegt bei den Kindern der neue Pausenhof. „Wir haben einen Fußballplatz, eine Kletterwand, Tischtennis, Tischkicker, Bienenstöcke, schöne Sitzmöglichkeiten - also richtig viel, um die Pause zu verbringen.“ Und, ja, meinen die zwei Mädchen und lachen, zum Ratschen kämen sie schon auch noch. Am Freitag wurde die bislang teuerste Schule des Landkreises Augsburg eröffnet.

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulprojekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis