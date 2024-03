Gersthofen

Arbeiten am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen gehen in den Endspurt

Das neue Paul Klee-Gymnasium in Gersthofen ist in wenigen Wochen bezugsfertig.

Plus Es ist eines der größten Bauprojekte des Landkreises Augsburg seit vielen Jahren. Bald soll der Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums bezogen werden.

Von Gerald Lindner

„Du bist die Farbe“ – so heißt das Kunstwerk, mit dem der Künstler Robert Kessler den vom Landkreis Augsburg ausgerichteten Wettbewerb „Kunst am Bau“ 2023 gewonnen hat und welches künftig den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen zieren wird. In einer aufwendigen Montage brachte der Kunstschaffende über drei Tage lang sein Werk in der neuen Aula an.

Landrat Martin Sailer besuchte den Aufbau: „Mit diesem interaktiven Werk haben wir ein ganz besonderes Stück für unsere hochmoderne Schule gewonnen. Den Aufbau wollte ich mir daher auf keinen Fall entgehen lassen.“ Nach der Fertigstellung wird „Du bist die Farbe“ aus insgesamt 120 Spiegeln bestehen, die wie ein Auge an der Decke angeordnet sind, sowie aus 900 von der gesamten Schulgemeinschaft bemalten, in einem Kreis direkt darunterliegenden Farbplättchen.

