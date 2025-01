Mit „Schwanenliebe“ zum Erfolg

Rainer Hurler, der seit 33 Jahren die Fotoausstellung in Nordendorf organisiert, strahlte über das ganze Gesicht: „So viele Besucher hatten wir noch nie.“ Exakt 556 Personen schauten sich die sehenswerte Ausstellung im Nordendorfer Bürgersaal an. 16 Fotografen, davon zehn Männer und sechs Frauen, zeigten an zwei Tagen ihre ganz persönlichen Schätze. So gab es zauberhafte Tieraufnahmen, herrliche Blumenporträts, sagenhafte Landschaftsbilder, aber auch neuere Fototechniken zu bestaunen.

Seit dem Jahre 2014 kommen die „Kunstwerke“ – dieses Jahr waren es 97 Bilder – im entsprechenden Ambiente des Bürgersaales im Nordendorfer Mehrgenerationenhaus zur Geltung. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher schlüpften in die Rolle der Juroren und bewerteten die ausgestellten Bilder.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Nordendorfer Fotowettbewerbs

So konnte nach Auswertung (fleißig von einigen Fotografinnen und Fotografen zusammengezählt, aber auch von Hobbyfotograf Josef Steiner digital ausgewertet) Gerhard Eberle mit seinem Bild „Morgens um sieben“ zum Sieger dieses Jahres gekürt werden. Auf Platz zwei landete Karin Mordstein mit ihrer Aufnahme „Perlenkette“ und Platz drei gehörte nochmals Gerhard Eberle und seinem Kunstwerk „Schwanenliebe“.

Hobbyfotografen aus Donauwörth, Wertingen, Oettingen sind auch dabei

Aber auch alle anderen Ausstellerinnen und Aussteller dürfen stolz auf ihre Bilder sein. Denn gerade die Vielfalt der gezeigten Fotografien gibt der Ausstellung ihr besonderes Flair und fasziniert alljährlich aufs Neue. Stolz ist auch die achtjährige Lorena Faller aus Nordendorf, die als jüngste Teilnehmerin ihr Bild „Das Meerschweinchen Bruno“ strahlend in die Kamera hält. Begeistert von der Ausstellung und den Rahmenbedingungen wie der Präsentation, den Räumlichkeiten und den Lichtverhältnissen zeigten sich auch die Hobbyfotografen aus Rain/Lech, Donauwörth, Wertingen, Oettingen, Dillingen und Neusäß.

An der diesjährigen Ausstellung beteiligten sich die Hobbyfotografinnen und Hobbyfotografen Alexander Baron (Augsburg), Claudia Bestele (Augsburg), Sandra Biegler (Meitingen-Herbertshofen), Marcus Bohn (Meitingen-Waltershofen), Anita Dieminger (Ellgau), Gerhard Eberle (Gablingen), Lorena Faller (Nordendorf, jüngste Teilnehmerin), Norbert Faller (Nordendorf), Günter Gallenberger (Meitingen), Dieter Herber (Nordendorf), Karin Mordstein (Ehingen), Maritta Neugebauer (Meitingen-Erlingen), Dieter Mittring (Nördlingen-Baldingen), Lars Pamler (Augsburg), Heiner Staib (Neusäß, ältester Teilnehmer) und Josef Steiner (Meitingen). Die Organisation lag in Händen von Rainer Hurler.