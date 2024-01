Nordendorf

Fotograf Dieter Herber ist in Nordendorf der Punktekönig

Das Foto zeigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausstellung der Nordendorfer Fotofreunde. Sieger wurde Dieter Herber (Mitte) mit „Schlosspark in Dennenlohe“, auf Platz zwei landete Karin Mordstein mit „Morgentau“ und über den dritten Platz freut sich Dieter Mittring mit „Blick über den Höhlenrand“.

Plus Bei der Jahresausstellung der Fotofreunde in Nordendorf wurden fast 100 Bilder eingereicht. Die Besucher durften ihr Lieblingsfoto auswählen.

Von Rosmarie Gumpp

Seit 1990 organisiert Rainer Hurler eine jährliche Fotoausstellung mit Hobbyfotografinnen und Hobbyfotografen aus Nordendorf und der Umgebung. In diesem Jahr präsentierten zehn Aussteller ihre schönsten Bilder mit malerischen Masken, gelungenen Tierfotos, Impressionen aus dem Urlaub, Naturdarstellungen, Flora und Fauna.

Rund 450 Besucher fanden den Weg in den Nordendorfer Bürgersaal und bewerteten auch fleißig die 93 ausgestellten Bilder. Immer wieder wurde auch die hohe Qualität der Bilder gelobt. Dieter Herber, der bereits 23 mal diese Fotoausstellung mit dem ersten Platz belegte, war auch in diesem Jahr wieder der Punktekönig. Sein Bild „Schlosspark in Dennenlohe“ gefiel den meisten Besuchern. Auf Platz zwei landete Karin Mordstein mit ihrem Foto „Morgentau“ und den dritten Platz belegte Dieter Mittring mit seinem Foto „Blick über den Höhlenrand“.

