8,2 Millionen Euro für den neuen Hort in Zusmarshausen

Gegenüber der Grundschule soll in Zusmarshausen eine Kindertagesstätte entstehen. Nachdem die Pläne bereits vor mehreren Monaten im Marktgemeinderat vorgestellt wurden, sind jetzt weitere Details bekannt. Während über einen bestimmten Raum diskutiert wird, ist dem Marktrat Nachhaltigkeit besonders wichtig. Jetzt ist auch bekannt, was das Projekt voraussichtlich kostet. Es wird vermutlich etwas günstiger, als ursprünglich gedacht.

