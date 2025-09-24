Icon Menü
Das soll der neue Hort in Zusmarshausen kosten

Zusmarshausen

8,2 Millionen Euro für den neuen Hort in Zusmarshausen

Die Pläne zum Hort schreiten voran, jetzt sind erste Zahlen bekannt.
Von Piet Bosse
    Beim Schulzentrum Zusmarshausen soll der Hort entstehen, noch gibt es aber offene Fragen.
    Beim Schulzentrum Zusmarshausen soll der Hort entstehen, noch gibt es aber offene Fragen. Foto: Marcus Merk

    Gegenüber der Grundschule soll in Zusmarshausen eine Kindertagesstätte entstehen. Nachdem die Pläne bereits vor mehreren Monaten im Marktgemeinderat vorgestellt wurden, sind jetzt weitere Details bekannt. Während über einen bestimmten Raum diskutiert wird, ist dem Marktrat Nachhaltigkeit besonders wichtig. Jetzt ist auch bekannt, was das Projekt voraussichtlich kostet. Es wird vermutlich etwas günstiger, als ursprünglich gedacht.

