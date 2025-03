Pläne für Kindertagesstätte in Zusmarshausen werden konkreter

Pläne für Kindertagesstätte in Zusmarshausen werden konkreterIm Gemeinderat wurden in Zusmarshausen wurden die Pläne für den Bau einer Kindertagesstätte für Grundschulkinder direkt neben der Grund- und Realschule vorgestellt. Architektin Melanie Wenderlein sprach von kurzen Wegen. Auch die Bushaltestelle ist direkt angebunden. In dem zweistöckigen Hort soll Platz für 150 Kinder sein. Das Gebäude soll komplett aus Holz sein. Die Aufenthaltsräume sind nach Süden ausgerichtet, außerdem sind eine Mensa und eine Terrasse geplant. Den Schulhof sollen Schüler und Hortkinder gleichermaßen nutzen können.

Gemeinderat Philipp Meitinger (Freie Wähler) kritisierte, dass ein Tapetenwechsel für die Kinder mit dieser Planung nicht gelinge: „Von der Schule aus schauen die Kinder auf den Hort und umgekehrt. Das ist kein Tapetenwechsel.“ Mehrere Ratsmitglieder widersprachen ihm. „Es kommt auf die Innenräume und auf die Atmosphäre dort an. Das wird eine Einrichtung, in der die Kinder sich wohlfühlen können“, sagte Ingrid Hafner-Eichner (CSU). Der Gemeiderat stimmte dem bisherigen Entwurf der Planung zu. Wieviel der Hort kosten soll, könne man noch nicht sagen, betonte Bürgermeister Uhl, pro Kitaplatz sei aber eine Förderung von 6.000 Euro in Aussicht.