Debatte über mögliche Kosten die Nutzung der Ehinger Gemeindehalle?

Ehingen

Was darf die Nutzung der Gemeindehalle kosten?

Der klamme Haushalt ist schuld, dass Ehingens Gemeinderat nun über Bewirtschaftungskosten für die Gemeindehalle nachdenkt. Das ist gar nicht so einfach.
Von Stefanie Brand
    Derzeit gibt es Überlegungen, wie die Bewirtschaftungskosten für die Ehinger Gemeindehalle auf die umgelegt werden können, die die Halle gewerblich nutzen.
    Derzeit gibt es Überlegungen, wie die Bewirtschaftungskosten für die Ehinger Gemeindehalle auf die umgelegt werden können, die die Halle gewerblich nutzen. Foto: Steffi Brand

    Sollen die Nutzer der Gemeindehalle an den Bewirtschaftungskosten beteiligt werden? Diese Frage wurde im Gemeinderat in Ehingen hin- und hergewendet. Final fiel kein Beschluss, sondern es gab die Bitte an Marco Schopper, den Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf, die im Gremium geäußerten Wünsche und Anregungen zu Benutzungsregeln zu fassen und Pauschalen zu entwerfen, wie ein Teil der laufenden Kosten für die Halle refinanziert werden kann.

