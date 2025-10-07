Was darf die Nutzung der Gemeindehalle kosten?

Sollen die Nutzer der Gemeindehalle an den Bewirtschaftungskosten beteiligt werden? Diese Frage wurde im Gemeinderat in Ehingen hin- und hergewendet. Final fiel kein Beschluss, sondern es gab die Bitte an Marco Schopper, den Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf, die im Gremium geäußerten Wünsche und Anregungen zu Benutzungsregeln zu fassen und Pauschalen zu entwerfen, wie ein Teil der laufenden Kosten für die Halle refinanziert werden kann.

Stefanie Brand

86678 Ehingen

Gemeindehalle