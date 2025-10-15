Willi Weitzel zeigt jungen Zuschauern den Weg "Vom Traum zur Challenge" in der Stadthalle

Als neugieriger Welterforscher in Kindersendungen wie „Willi wills wissen“ ist der Journalist und Kinderbuchautor Willi Weitzel bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter äußerst beliebt, verkörpert er doch überzeugend deren Wissensdurst und Entdeckerfreude. Bereits zum dritten Mal besuchte er nun die Stadthalle Gersthofen. Diesmal hatte er seine Multivisionsshow mit dem Titel „Willi live – und wovon träumst du?“ mitgebracht und bot dabei den großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern einen absoluten „Traum-Nachmittag“ mit viel Lachen, Wissen und Spannung.

Mit viel Witz, aber auch Tiefe und unzähligen Fotos nahm er die zahlreichen Kinder und ihre Begleiter mit auf eine besondere Reise über Träume, Mut und das Leben. Willi hat viele Menschen nach ihren Träumen gefragt und dabei entdeckt, wie vielfältig diese sein können. Dabei warf er auch die Fragen auf, wovon träumen wir und was hält uns davon ab uns diese Träume zu verwirklichen?

Eine Traumreise beginnt in der Gersthofer Stadthalle

Es sind dabei nicht nur die Träume in der Nacht, es gibt so viel, von dem man auch am Tag träumen kann. Seien es große, hochfliegende Träume wie Influencer oder Fußballstar werden oder eher bescheidene wie ein Dach über dem Kopf oder eine tägliche Mahlzeit. Willi erzählt anhand einer modernen Multivisionsshow mit hochwertigen Fotografien und akustischer Untermalung, von seiner Kindheit, Familie, Freunde und seinem späteren beruflichen Werdegang, lässt dabei durchaus seine verschiedenen Stimmungen spüren und bietet somit ein intensives Erlebnis für sein Publikum, das gespannt zuhört.

Mit viel Humor erinnert er sich an seine ehemaligen Träume, Panzerfahrer zu werden, Fußballer, Kaninchenzüchter, begeisterter Bergsteiger sein oder gar von Katja aus der 4c, die aber nie davon erfuhr. „Manche Träume behält man lieber für sich“, erklärte er mit einem Augenzwinkern. Weitzel berichtete ausführlich von seinem Weg vom Journalisten zum Radiomoderator und schließlich Protagonist der Kindersendung „Willi wills wissen“ und damit zum Liebling aller Kinder.

Einen Nachmittag lang voll Lachen, Staunen und Mitfiebern nahm Willi Weitzel Groß und Klein mit auf eine abwechslungsreiche Reise mit vielen interessanten Eindrücken. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Gebannt hörten die Kinder im Saal zu, als er von eigenen Erlebnissen und der Verwirklichung lange gewünschter Abenteuer erzählte, etwa von Wunsch und Verwirklichung nach dem selbst gebauten Floß mit Jungfernfahrt auf dem stürmischen Ammersee, bei dem er, zur Freude der Kinder starke Unterstützung von Annika Preil, bekannt aus der Kindersendung „Anna und die wilden Tiere“ bekam oder von dem längsten Spaziergang seines Lebens.

Weitzel bringt Groß und Klein in Gersthofen zum Lachen

Mit seiner persönlichen, empathischen Erzählweise brachte er alle zum Lachen, Staunen, Mitfiebern und Träumen. Wie aus seinen Fernsehsendungen gewohnt, vermittelte er sein Programm leicht verständlich und unterhaltsam. Neben der Unterhaltung ging es in der Multivisionshow mit bewegendem Tiefgang auch um völlig andere Lebensweisen von Kindern. Seine Zuschauerinnen und -zuschauer erfuhren dabei von harten Herausforderungen, etwa wie es ist als Kind in einer Fabrik in Bangladesch arbeiten zu müssen oder wie Kinder in der größten Stadt Afrikas versuchen, ohne Eltern zu überleben. Diese Kinder träumen davon, in die Schule gehen zu dürfen oder davon, endlich in Frieden leben zu können und ein Zuhause zu haben.

Es war ihm wie immer bestens gelungen, auch diese schwierigeren Themen in beste Unterhaltung zu verwandeln. Natürlich fieberten seine kleinen Fans darauf, ihn in der Pause persönlich kennenlernen zu können und waren total begeistert, dass das zu einem wahren Freundestreffen wurde. Erwachsene und Kinder waren sich einig, an diesem Nachmittag in der Stadthalle Gersthofen eine wunderschöne Zeit gemeinsam verlebt zu haben und sprachen von einer witzigen, unterhaltsamen und gleichermaßen berührenden Show.