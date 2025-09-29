Ein „Leuchtturm“ in Zeiten, wo die Not zunimmt

Der Gersthofer Tisch, eine Lebensmittel-Ausgabe wie gemeinhin die Tafeln, ist eingeweiht worden. Heinz Schaaf, der neben Rudolf Straub als Hauptinitiator des Gersthofer Tischs gilt, begrüßte zunächst zur Einweihungsfeier die rund 40 bis 50 Anwesenden auf der Rampe des zur Verteilung von Nahrung aufgebauten Containers. Heinz Schaaf ist auch Vorsitzender der Kolpingfamilie Gersthofen.

