Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Der Gersthofer Tisch, eine Lebensmittelausgabe, ist eingeweiht worden

Gersthofen

Ein „Leuchtturm“ in Zeiten, wo die Not zunimmt

Mit zahlreichen Unterstützern wird der Gersthofer Tisch eingeweiht. Dort werden künftig Lebensmittel an Bedürftige abgegeben.
Von Claus Ritzi
    • |
    • |
    • |
    Bei der Einweihung vom Gersthofer Tisch von links: Landrat Martin Sailer, Dr. Lorenz Dirr, Initiator Heinz Schaaf und Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle.
    Bei der Einweihung vom Gersthofer Tisch von links: Landrat Martin Sailer, Dr. Lorenz Dirr, Initiator Heinz Schaaf und Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle. Foto: Marcus Merk

    Der Gersthofer Tisch, eine Lebensmittel-Ausgabe wie gemeinhin die Tafeln, ist eingeweiht worden. Heinz Schaaf, der neben Rudolf Straub als Hauptinitiator des Gersthofer Tischs gilt, begrüßte zunächst zur Einweihungsfeier die rund 40 bis 50 Anwesenden auf der Rampe des zur Verteilung von Nahrung aufgebauten Containers. Heinz Schaaf ist auch Vorsitzender der Kolpingfamilie Gersthofen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden