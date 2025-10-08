Freie Wähler nominieren neues Gesicht

Christian Schuster wurde durch die Mitgliederversammlung der Freien Wähler Biberbach offiziell als Bürgermeister-Kandidat nominiert. Damit folgt Schuster auf Bürgermeister Wolfgang Jarasch der nach seinen Kandidaturen 2008, 2014 und 2020 nicht mehr antreten wird. Auf der Nominierungsveranstaltung sagte Alexander Storr, der erste Vorsitzende der Freien Wähler Biberbach, was ihn mit Blick auf die Kommunalwahl zuversichtlich stimmt. Schuster erklärte, welche Themen ihm im Wahlkampf besonders wichtig sind.

Bei der Vorstellung der Kandidatenliste hob Storr zwei Dinge hervor: „Zum einen macht mich unsere Frauenquote stolz, zum anderen freut es mich, dass auch viele junge Gesichter neu dabei sind.“ Mit Julia Pop, Christine Frey, Melanie Hochhäusl und Michaela Stöbrich sind vier der 16 Listenplätze besetzt. Pop steht zusammen mit Wolfgang Jarasch und Christian Schuster auch auf der Kreistagsliste der Freien Wähler. Unter der Leitung von Bürgermeister Jarasch stimmten die Freien Wähler über die Nominierung von Christan Schuster als Bürgermeisterkandidat ab.

Biberbachs Bürgermeisterkandidat Schuster will „raus aus der Komfortzone“

Christian Schuster (rechts) kandidiert als Nachfolger von Bürgermeister Wolfgang Jarasch (rechts) für die Freien Wähler Biberbach. Foto: Fabian Strehle

Mit 28 Stimmen und einer Enthaltung verkündete Jarasch das Wahlergebnis, welches Schuster offiziell als Kandidat für seine Nachfolge bestimmte. Der 40-Jährige Schuster, der aus Eisenbrechtshofen stammt, nahm die Wahl an und erklärte seine Motivation für die Kandidatur: „Nach 24 Jahren in meinem Job und nach guten Gesprächen mit den Freien Wählern dachte ich mir, dass ich selbst mit anpacken und raus aus meiner Komfortzone will.“ Im Anschluss stellte Schuster die ersten Termine für den Wahlkampf vor. Besonders wichtig sei ihm dabei, in allen Ortsteilen den „Puls der Zeit“ zu fühlen und in Gespräche mit den Menschen vor Ort zu kommen. Abschließend stimmte Storr, der auch selbst für den Gemeinderat kandidiert, die Anwesenden auf den bevorstehenden Wahlkampf ein: „Ich freue mich auf einen fairen und konstruktiven Wahlkampf mit einem Team, von dem ich absolut überzeugt bin.“

Im Anschluss an die Nominierungsveranstaltung gab Schuster noch einen Einblick in die zentralen Themen seines Wahlkampfes: „Der Fokus liegt bei mir auf den wirtschaftlichen Themen, da wir als Gemeinde Biberbach auf unsere Finanzen achten müssen. Dafür brauchen wir Gewerbe in Biberbach. Dabei will ich auf meine beruflichen Erfahrungen zurückgreifen.“ Bisher ist der Vater von vier Kindern als Mitglied der Geschäftsleidung bei der Eduard Lutz Schrauben-Werkzeuge GmbH tätig. Das Motto seines Wahlkampfes steht für ihn schon fest: „Raus aus der Komfortzone und zusammen anpacken.“