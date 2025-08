Überraschung bei Freien Wählern: Politischer Neuling kandidiert als Bürgermeister

Vor rund vier Wochen gab Biberbachs Bürgermeister Wolfgang Jarasch bekannt, dass er bei den Kommunalwahlen 2026 nicht mehr als Rathauschef antreten wird. Nun stellten die Freien Wähler mit Christian Schuster seinen potentiellen Nachfolger als Bürgermeisterkandidaten vor. Der 40-Jährige betritt absolutes Neuland.

Denn bisher ist Schuster politisch nicht in Erscheinung getreten. Dennoch ist der Vorsitzende der Freien Wähler Alexander Storr von seinem Kandidaten überzeugt. „Er war bislang noch nicht im Gemeinderat aktiv. Er ist dafür unverbraucht und bringt frischen Wind rein. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass er sich bereit erklärt hat, zu kandidieren. Christian Schuster ist unser absoluter Wunschkandidat. Mit seiner herausragenden Persönlichkeit und seiner wertschätzenden Art wird er unsere Marktgemeinde in eine gute Zukunft führen“, so Storr, der vom Rückzug Jaraschs schon länger wusste. „Offiziell wurde es erst vor vier Wochen verkündet, aber wir haben schon vorher geredet und deshalb war es für mich keine Überraschung. So konnte ich auch im Vorfeld schon bezüglich der Nachfolge einige Gespräche führen.“

Kommunalwahl 2026: Christian Schuster tritt in Biberbach an

Nun tritt im April 2026 Christian Schuster für die Freien Wähler an. Die offizielle Nominierung durch die Mitgliederversammlung ist für den Herbst vorgesehen. Der Vater von vier Kindern ist tief in seiner Heimatgemeinde verwurzelt. Seit seiner Ausbildung arbeitet er in einer Gersthofer Werkzeug-Firma. Dort gehört er der Geschäftsleitung an und kümmert sich um den Bereich Kundenbetreuung. „Seine Wirtschaftskompetenz, seine langjährige Berufserfahrung, seine ausgeprägte Fähigkeit in der Personalführung, seine Leidenschaft als Vereinsmensch und seine liebenswürdige Art zeichnen ihn aus. Diese Eigenschaften bilden die Grundlage für eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Kommunalpolitik. Wir sind überzeugt, dass Christian Schuster für Biberbach die richtige Wahl ist“, lobt Storr.

Christian Schuster war zuvor politisch nicht aktiv. Im Zuge der Kandidatur trat er nun den Freien Wählern Biberbach bei. Storr: „Wir stehen geschlossen hinter Christian Schuster und freuen uns auf einen konstruktiven Wahlkampf sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Gemeinderat.“ (AZ)