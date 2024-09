Das ist auf der Meitinger Mega an diesem Wochenende alles los

Wenn sich das große weiße Zelt neben dem Meitinger Schlosspark erhebt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass heuer wieder ein Mega-Jahr ist. Die Mega, die Meitinger Gewerbeausstellung, findet seit 2000 alle zwei Jahre statt – und heuer ist es wieder soweit. Rund 100 Aussteller aus der Region locken Gäste ins Zelt und in den angrenzenden Außenbereich und präsentieren ihre Produkte, und Dienstleistungen. Organisiert wird die zweitägige Messe, die am Wochenende, 7. und 8. September, jeweils samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr – stattfinden wird, von Simon Leser der Firma Laiza Veranstaltungen aus Ehingen; Ausrichter ist die Wirtschaftsgemeinschaft Meitingen unter dem Vorsitz von Martin Jäger. Als Schirmherr agiert wieder Meitingens erster Bürgermeister Michael Higl.

Verschiedene Branchen stellen auf der Meitinger Mega aus

Ein Blick auf die Liste der Aussteller, die aus Meitingen und der Region stammen, zeigt die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Region in unterschiedlichen Branchen. Bauen, Wohnen, Sanieren, Handwerk und Technik sind die Sparten, die klassischer Weise auf einer Gewerbeschau vertreten sind. Dabei lassen sich die Aussteller durchaus etwas einfallen, um das Publikum anzulocken. Andreas Kreuzer von der Firma Kreuzer aus Kühlenthal möchte nicht nur Anlagenmechaniker an seinen Stand locken, denen er – so verspricht er in seiner Anzeige – ein Freibier ausgibt. Und er hat noch eine besondere Idee: „Weil ich zu hören bekomme, dass Heizungsbauer aufgrund der möglichen Förderungen ohnehin ihre Preise würfeln, dürfen die Messebesucherinnen und -besucher bei uns wirklich würfeln“, verrät Kreuzer und erklärt: Jeder hat drei Würfelversuche. Wer eine Sechs würfelt, erhält 1000 Euro Rabatt beim Kaufe einer Wärmepumpe.

Worüber die Marktgemeine Meitingen an ihrem Mega-Stand informiert

Ebenso groß vertreten sind die Branchen Freizeitgestaltung sowie Sport und Gesundheit. Wie gut die gemeinsame Freizeitgestaltung zwischen Menschen jeden Alters mit und ohne Handicap funktioniert, wird am Stand der Marktgemeinde im Fokus stehen. Unter dem Motto „Meitingen miteinander“ werden die vielfältigen Angebote für diverse Altersgruppen transparent, etwa das Café Frohsinn, der Kreativ-Nachmittag, der Spiele-Treff, der Schafkopf- oder Schachnachmittag sowie Angebote für handwerklich Begabte wie etwa das Repair-Café. Ebenfalls einen sozialen Background hat das kulinarische Angebot des Unternehmens „Flamingos for Handicap“, die Essen anbieten, für das jeder das bezahlen kann, was er eben zahlen kann. Ferner werden die Gerichte zubereitet und ausgegeben von Menschen mit Beeinträchtigung. Um Unterstützung bei Einschränkungen und im Alter dreht es sich bei der Tagespflege Schmuttersenioren aus Westendorf, am Stand der Hörbar und bei Kaiser um Auge und Ohr. Und auch die Wintersaison könnte – zumindest gedanklich – bereits eingeläutet werden. Wolfgang Häusler hat mit Wolfis Skiklinik einen Stand im Außenbereich der Messe.

Das Begleitprogramm wartet nicht nur mit Angeboten aus dem Bereich Essen und Trinken auf. Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal veranstaltet zeitgleich ein Oldtimertreffen in der Schloßstraße.