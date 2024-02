Meitingen

Das ist für die Mega 2024 in Meitingen geplant

Plus Obwohl die Meitinger Gewerbeausstellung Mega 2022 nicht so gut lief, wird an einer Neuauflage 2024 festgehalten - unter einer Bedingung.

Von Steffi Brand

Die Zeichen für die Mega 2024 stehen gut. Das verkündete der Vorstand der Wirtschaftsgemeinschaft (WG) Meitingen, Martin Jäger, im Zuge der Jahreshauptversammlung, die im Gasthof Neue Post in Meitingen stattfand. Nach den besonderen Rahmenbedingungen im Jahr 2022 – inklusive Nachwirkungen der Coronapandemie, mit wenig Teilnehmenden, wenig Besuchern und noch dazu schlechtem Wetter – habe man entschieden, die Meitinger Gewerbeausstellung im Jahr 2024 dennoch auszurichten – allerdings nur, wenn die Rahmenbedingungen passen.

Für die Meitinger Mega soll weiter über die Landkreisgrenzen hinaus geworben werden

Eine dieser Rahmenbedingungen, die formuliert wurde, war die Vorgabe, dass 30 Prozent der Teilnehmenden heimische Betriebe sein müssen. „Stand heute haben wir 30 Anmeldungen aus der Region; in guten Zeiten hatten wir insgesamt 100 Aussteller“, erklärte Jäger und unterstrich damit, dass die selbst auferlegte Hürde genommen wurde – „und zwar noch ohne, die Messe zu bewerben“.

