Feste, Feiern und Führungen: Das ist am Wochenende geboten

Das Parkbähnle des Verschönerungsvereins dreht am Samstag auf dem Familienfest im Luitpoldpark in Schwabmünchen seine Runden. Foto: Christian Kruppe

Es ist das letzte Wochenende vor dem Start in das neue Schuljahr und parallel dazu das erste Wochenende im September. Und schon locken zahlreiche Veranstaltungen, Termine und Freizeitideen die Menschen in die Region. Nur einer davon ist am Sonntag der Tag des offenen Denkmals - und allein da ist schon einiges los. Was sonst noch geboten ist:

Märkte, Messen, Flohmärkte

In Meitingen ist die Gewerbeausstellung Mega am Samstag und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf der Schlosswiese geöffnet. Neben den Firmen und Dienstleistern aus der Region, die sich dort präsentieren, kommen heuer auch Oldtimer-Fans auf ihre Kosten.

In Dinkelscherben findet am Sonntag der Herbstmarkt statt. In der Augsburger Straße ist von 14 bis 17 Uhr die Budenstraße, samt Kindersachenflohmarkt. Die Geschäfte haben von 11.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Wenn es regnet, findet der Herbstmarkt im Rathausstadel statt.

Ein Flohmarkt ist in Langenneufnach am Sonntag ab 8 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz

In der Schwabmünchner Stadthalle beginnt am Samstag um 10 Uhr ein Fashion Flohmarkt. Die Veranstaltung endet um 14.30 Uhr.

Ein Familienflohmarkt lädt in der Stadtberger Parkschule am Sonntag ab 11 Uhr zum bummel und feilschen ein.

In Schwabmünchen ist am Samstag die Gebrauchtwarenbörse GeCo von 10 bis 12 Uhr geöffnet (Gebrauchtes & Co, Im Taubental 59 b)

Ein letztes Mal ins Freibad in Dinkelscherben oder Schwabmünchen

Im Panoramabad Dinkelscherben, Am Kaiserberg, ist am Sonntag um 14 Uhr das Abbaden angesagt. Die Wasserwacht sorgt für Getränke und Kuchen und freut sich über Spenden. von der Wasserwacht Dinkelscherben, Spenden erwünscht.

Das Dinkelscherber Panoramabad hat am Sonntag zum letzten Mal geöffnet. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Die letzte Chance diese Badesaison noch einmal ins Freibad Singoldwelle nach Schwabmünchen zu gehen, gibt es täglich bis Sonntag. Danach hat das Bad geschlossen.

Die Gerfriedswelle in Gersthofen hat ebenfalls am Sonntag, 8. September, zum letzten Mal in diesem Jahr auf.

Feste und Konzerte im Landkreis Augsburg

Auf dem Ellgauer Dorfplatz heißt es am Sonntag um 10 Uhr: Musik macht Freude, mit Generations, dem WirtsHausOrchester sowie dem Hubert Malik Trio. Bei schlechtem Wetter geht‘s in den Wirtshaussaal. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

In der Gersthofer Stadthalle, gibt das Bezirksjugendorchester am Samstag um 19 Uhr ein Galakonzert. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Im Bonstetter Bürgersaal, gilt am Samstag um 17 Uhr: „Wir holen Italien nach Bonstetten.“ Veranstalter ist der Stockschützenverein.

Im Garten von Christiane Hellmich, Ziegelstraße 8, Mittelneufnach, ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein Offener Garten mit Kunstausstellung, Mittagstisch mit dem Obst- und Gartenbauverein und Unterhaltung mit Theaterfreunden.

Sport und Spiele im Landkreis Augsburg

In Ustersbach feiert der TSV Ustersbach am Wochenende seine Sporttage mit einem Festival der Bambinis, einem C-Jugend- und einem Damenspiel sowie einem Völkerballturnier mit Bierpokal. Am Samstagabend um 20 Uhr beginnt der Südtiroler Abend mit TSV Modenschau, und musikalischer Unterhaltung mit dem Musikverein Ziemetshausen. Am Sonntag starten um 10 Uhr das Jugendspiel und der Kinderspendenlauf. Zum Mittagstisch um 11 Uhr spielt die Jugend der Harmoniemusik Maingründel.

Der Familien- und Kindernachmittag des Verschönerungsvereins Schwabmünchen im Luitpoldpark findet am Samstag, 8. September, von 12 bis 18 Uhr statt. Vor allem für Kinder ist vieles geboten: unter anderem Hüpfburgen, Kinderschminken, ein Karussell, Ponys und das Parkbähnle.

Bei der Brauerei Köbi in Königsbrunn ist am Samstag ist Tag der offenen Tür von 14 bis 22 Uhr. Es gibt Livemusik von Simply Fun und eine Hüpfburg für Kinder. Der Eintritt ist frei.

Konzerte und Theater

Im Mugs, Museum und Galerie Schwabmünchen, Holzheystraße 12, wird am Sonntag um 15 Uhr das Schattentheaterstück „Antonia im Zirkus Papanatschi“ gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Die Freiluftkonzertreihe „Sommer 100“ des Kulturamtes der Stadt Schwabmünchen klingt für dieses Jahr aus. Musik am Lagerfeuer gibt es am Freitag, 6. September, ab 19.30 Uhr in Klimmach im Pfarrgarten. Der Eintritt ist frei. Es spielen die Bands Monela und Milksnitte. Im Schwabmünchner Rathausgarten geht es weiter: Die Lokalmatadore der Band Acoustic Revolution treten am Samstag, 7. September, ab 18.30 Uhr, auf. Das Sandra Dell´Anna Trio präsentiert am Sonntag einen italienischen Abend ab 19.30 Uhr. Karten für Samstag und Sonntag gibt es noch für zehn Euro an der Abendkasse.

Einen Wettkampf um Worte gibt es am Sonntag, 8. September, um 20 Uhr in Königsbrunn im Kino Cineplex. Beim Poetry Slam namens „Die Nacht der 1000 Worte“ treten sechs lokale und regionale Slammer an und messen sich.

Führungen per Rad und Fuß im Landkreis Augsburg

Am Adelsrieder Rathausplatz startet am Sonntag um 10 Uhr eine geführte Radtour mit dem Thema: „Wegkreuze erzählen“. Sie dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Im Museum Oberschönenfeld, wird am Sonntag um 11 Uhr eine Führung mit Bärbel Steinfeld durch die Ausstellung „Das große Leuchten“ mit Werken von Stephan Huber angeboten; eine weitere Führung startet um 15 Uhr durch das Kloster und seine Kulturlandschaft.

Eine kostenlose Führung findet am Samstag und am Sonntag jeweils von 14 bis 15 Uhr im Infopavillon 955 in Königsbrunn statt. Es geht durch die Dioramenausstellung „Schlacht auf dem Lechfeld“.

Party mit Musik aus den 1990er Jahren

Eine 90er-Party der Musikkapelle Gennach findet am Samstag ab 20 Uhr im Musikantenstadel in Gennach statt. Dabei sind viele legendäre Musiktitel der 90er-Jahre vom DJ zu hören. Es gibt eine große Bar und eine gemütliche Lounge. Einlass ist ab 18 Jahren. (AZ)