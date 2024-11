Von Musik bis Theater: Buntes Veranstaltungswochenende im Augsburger Land

Bevor im kommenden Monat Weihnachtsmärkten die Wochenendplanung bestimmen, lohnt es sich an diesem noch einmal die kulturellen Angebote und Highlights in Landkreis Augsburg zu nutzen. Ein Überblick über die Veranstaltungen vom 15. bis zum 17. November.

In der Schwabmünchner Stadthalle wird am Freitag das Jubiläumskonzert zu 30 Jahre GWS GmbH und zu 30 (+2) Jahre All Swing Big Band gefeiert. Einlass ist um 19.30.

In der Gersthofener Stadthalle tritt am Freitag um 19.30 das Ukulele Orchestra of Great Britain auf.

„So lang’s no geht“ heißt es mit Roland Hefter am Freitag um 19.30 Uhr im Sportheim von Emersacker .

Gitarre, Gesang, Mundharmonika und Mandoline kann man in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen hören. Dort treten am Freitag um 20 Uhr Black Patti - Blues & Roots bei Bookshop Live auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Das Chor- und Orchesterkonzert - Fauré „Requiem“ und Guilmant für Orgel und Orchester findet am Samstag um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen statt.

Brotzeitbrett und Volksmusik gibts beim Volkstanz-Event der Bobinger Stadtkapelle am Samstag ab 19 Uhr in der Singoldhalle Bobingen. Einlass ist 30 Minuten vor Beginn, Tickets können ohne Voranmeldung an der Abendkasse erworben werden.

In Kutzenhausen tritt am Samstag um 19 Uhr der Kinder- und Jugendchor Kutzenhausen iVoices gemeinsam mit einer Bands von Jochen Eichner am Piano, Reinhard Nägele an der Gitarre, Lucia Müller am Bass und Sonja Poland an den Percussions in der Gemeindehalle für das Konzert ChorLiebe auf.

Sandro Roy und das Youth Orchestra spielen samstags um 19:00 in der Philippuskirche Westheim/Neusäß .

In der meitinger Mittelschule findet am Samstag um 19:00 das Jahreskonzert des Jugendblasorchesters Meitingen statt. Der Eintritt ist frei.

Der Chrysanthemenball, ein Maskenball mit Abendgarderobe und Livemusik findet am Samstag um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Diedorf statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Gerry Fried Big-Band spielt am Samstag auf dem Herbstball im Hostel Asgard in Gersthofen . Der Ball beginnt um 19.30Uhr.

Der Musikverein und das Jugendorchester Langweid veranstalten am Samstag um 19.30 Uhr ihr Herbstkonzert in der Dreifachturnhalle in Langweid .