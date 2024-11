„Die kleine Hexe“ verzaubert das Publikum

Vor hunderten von begeisterten ZuschauerInnen fanden vier Vorstellungen der „Kleinen Hexe“ von Ottfried Preußler auf der Bühne des Theaterheims Lützelburg statt. Minutenlang applaudierten die kleinen und großen Gäste den 14 Darstellerinnen und Darstellern des Lützelburger Kinder- und Jugendtheaters im Alter von 7 bis 32 Jahren.

Jeweils eineinhalb Stunden lang ließen sie sich vom Spiel des Ensembles, den Zaubereffekten sowie den Kostümen und Masken sowie der Bühnengestaltung in den Bann ziehen. Besonders liebevoll und ausdrucksstark ist das Hexenhaus, als Zweitbühne konstruiert und gestaltet.

Die kleine Hexe möchte trotz ihres für Hexen jugendlichen Alters von 127 Jahren in der Walpurgisnacht mit den alten Hexen auf dem Blocksberg tanzen dürfen. Dafür muss sie aber zuerst eine Prüfung vor dem großen Hexenrat bestehen, dass sie eine gute Hexe geworden ist. Welche überraschenden Wendungen die Geschichte mittels gehobener Hexenkunst nimmt, und für wen was als gut oder böse gilt, das können Kinder oder andere Theaterbegeisterte an den zwei letzten Aufführungsterminen auf der Bühne des Lützelburger Theaterheims am Sportplatz live miterleben.

Cornelia Müller hat langjährige Erfahrung in der Regie

So ist Cornelia Müller mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Regieführung und ihrem Team, Katharina Müller sowie Monika und Kathrin Erdhofer in der Bühnengestaltung, beim Bau des Hexenhauses und mit den Erfindungen der Zaubereffekte und vielen weiteren guten Geistern in der Technik, bei den Kostümen, Masken und Requisiten eine hinreißende Inszenierung gelungen. Weitere Aufführungen: Samstag, 16. November, 17 Uhr, und Sonntag, 17. November, 16 Uhr im Theaterheim Lützelburg am Sportplatz. (AZ)