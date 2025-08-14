Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Diebstahl: 16-Jähriger bedient sich aus Kasse eines Hofladens in Westendorf

Westendorf

Mutmaßlicher Hofladen-Dieb in Westendorf ist erst 16 Jahre alt

Der Jugendliche holte Geld aus der Kasse. Dabei wurde er vom Betreiber beobachtet. Dann kam der junge Mann auch noch zurück
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    In Hofläden kann man oft selbst den Preis des Einkaufs in eine Kasse geben. Ein 16-Jähriger gab jetzt Diebstähle aus solch einer Kasse zu.
    In Hofläden kann man oft selbst den Preis des Einkaufs in eine Kasse geben. Ein 16-Jähriger gab jetzt Diebstähle aus solch einer Kasse zu. Foto: Symbolfoto: Uli Deck, dpa

    Schon eine ganze Reihe von Diebstählen hat vermutlich ein 16-Jähriger begangen, der in dieser Woche von einem Geschädigten festgehalten und der Polizei übergeben werden konnte. Am Dienstag entwendete ein junger Mann im Laufe des Tages Geld aus einem Hofladen an der Riedstraße in Westendorf. Beim Diebstahl wurde er vom Eigentümer gesehen, berichtet die Polizei aus Gersthofen. Am Mittwoch tauchte der junge Mann gegen 12.20 Uhr wieder in dem Hofgeschäft auf. Der Besitzer hielt den Dieb fest und verständigte die Polizei. Noch bevor diese eintraf, riss sich der Jugendliche jedoch los und flüchtete zwischen Westendorf und Meitingen in ein Maisfeld. Dort konnte er allerdings festgenommen werden. Bei der Befragung gab er zu, am Mittwoch gegen 11 Uhr einen weiteren Diebstahl begangen zu haben, so die Polizei weiter. Aus einem unverschlossenen Auto, das am Bahnhof stand, stahl er einen Geldbeutel. Des Weiteren ist er verdächtig, noch für andere Diebstähle in Hofläden verantwortlich zu sein. Hierzu laufen die Ermittlungen. Nach der Befragung wurde der 16-jährige entlassen. (jah)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden