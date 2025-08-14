Mutmaßlicher Hofladen-Dieb in Westendorf ist erst 16 Jahre alt

Schon eine ganze Reihe von Diebstählen hat vermutlich ein 16-Jähriger begangen, der in dieser Woche von einem Geschädigten festgehalten und der Polizei übergeben werden konnte. Am Dienstag entwendete ein junger Mann im Laufe des Tages Geld aus einem Hofladen an der Riedstraße in Westendorf. Beim Diebstahl wurde er vom Eigentümer gesehen, berichtet die Polizei aus Gersthofen. Am Mittwoch tauchte der junge Mann gegen 12.20 Uhr wieder in dem Hofgeschäft auf. Der Besitzer hielt den Dieb fest und verständigte die Polizei. Noch bevor diese eintraf, riss sich der Jugendliche jedoch los und flüchtete zwischen Westendorf und Meitingen in ein Maisfeld. Dort konnte er allerdings festgenommen werden. Bei der Befragung gab er zu, am Mittwoch gegen 11 Uhr einen weiteren Diebstahl begangen zu haben, so die Polizei weiter. Aus einem unverschlossenen Auto, das am Bahnhof stand, stahl er einen Geldbeutel. Des Weiteren ist er verdächtig, noch für andere Diebstähle in Hofläden verantwortlich zu sein. Hierzu laufen die Ermittlungen. Nach der Befragung wurde der 16-jährige entlassen. (jah)

Jana Tallevi

86707 Westendorf

Polizei