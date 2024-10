Diedorf muss sparen: Kindergarten-Entscheidung vertagt

Der Hochwasserschutz hat seit dem Sommer in vielen Gemeinden im Landkreis Vorrang – auch in Diedorf. Seit der Flutkatastrophe stellt die Marktgemeinde daher sämtliche Investitionen auf den Prüfstand. Gleichzeitig wird händeringend nach neuen Einnahmequellen gesucht. Denn: Diedorf kann, wie alle betroffenen Gemeinden auch, vom Freistaat zwar Fördergelder erwarten, muss aber für alle geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz zuerst in Vorleistung gehen. Das belastet den Haushalt extrem. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde deshalb für den dringend benötigten neuen Kindergarten nur der Bedarf festgestellt und ein kleines Gebiet im Süden von Anhausen zu neuem Bauland ausgewiesen.

Ruth Seyboth-Kurth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis