Eukitea zeigt Stück über Sophie Scholl erneut

Freiheitskämpfer - sind das immer nur mutige Menschen, die nichts von ihrem Weg abbringen kann? Wohl schon. Doch es sind eben auch Menschen. Sophie Scholl, Mitglied der Widerstandsbewegung „Diie weiße Rose“ in der Nazi hat in Briefen und Texten hinterlassen, was sie fühlte, wenn sie verliebt war oder wie sie sich ihre Zukunft vorgestellt hat. Heraus kommt das Bild einer tiefgründigen, aber auch nach innen gekehrten jungen Frau, unbändig in ihrer Lebenslust. Aus diesen Texten ist das Theaterstück „Sophie Scholl - Innere Bilder“ entstanden, das in einer Wiederaufnahme im Theaterhaus Eukitea in Diedorf am Samstag, 9., Sonntag, 10. sowie Samstag, 16. und Sonntag, 17. November gezeigt wird. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Den meisten Menschen ist Sophie Scholl im Zusammenhang mit der Weißen Rose als mutige Kämpferin für eine freie Gesellschaft bekannt. Die Eukitea-Produktion „Sophie Scholl – Innere Bilder“ zeigt neben dem Mut und dem Drang nach Freiheit und Sinn auch andere Aspekte Sophie Scholls: die liebende Frau, die sie war, ihre unbändige Lebenslust sowie gleichzeitig ihre Introvertiertheit und Tiefgründigkeit. Durch das Eintauchen in die Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonistin bekommt man die Möglichkeit, sich einzufühlen, mitzuerleben, wie es den Menschen in dieser Zeit ergangen sein kann, wie es der jungen Frau Sophie Scholl ergangen ist. Die Rolle der Sophie Scholl verkörpert in den Aufführungen die Neusässer Schauspielerin Marina Igelspacher, Idee und Textbearbeitung liegen bei Theaterleiter Stephan Eckl, Regie führt er gemeinsam mit Claudio Raimondo. Premiere hatte das Stück im Eukitea bereits 2012, seitdem wurde es im Diedorfer Theaterhaus immer wieder in den Spielplan aufgenommen.

Karten ab 15 Euro für die Aufführungen sind erhältlich per E-Mail unter tickets@eukitea.de oder per Telefon unter 08238/964743-96 sowie eukitea.de. (AZ)