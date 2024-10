Gerettet: Das Literarische Quartett in Diedorf hat einen neuen Veranstalter

Es ist eine der beliebtesten Literaturveranstaltungen im Landkreis Augsburg: Das Literarische Quartett in Diedorf, viele organisiert vom dortigen Buchladen Buchecke. Doch das Geschäft ist seit einem dreiviertel Jahr geschlossen. Nun ist die Zukunft des Literarischen Quartetts zumindest gesichert. Bücher-Max aus Neusäß hat die Organisation übernommen. Und so findet das nächste Literarische Quartett am Donnerstag, 10. Oktober, ab. 19.30 Uhr im Theaterhaus Eukitea in Diedorf statt.

Die Frage, wie es mit der Veranstaltung weitergeht, wurde übrigens vom Juroren-Team selbst an den Buchladen herangetragen. „Wir wurden vom Juroren-Team gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, die Reihe fortzuführen“, so die Inhaber Silvia und Max Fischer. Lange überlegen mussten die beiden dann nicht. „Wir konnten uns vorstellen, was für ein kultureller Einschnitt die Schließung der Buchecke bedeutete“, so die Buchhändler.

Ein Quartett sind allein die Bücher

Und so sitzen bald schon wieder Annette Neumann, Deutsch- und Lateinlehrerin am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf, Martin Schnell, Geschäftsführer des Sprachenzentrums der Uni Augsburg und Peter Schwertschlager, ehemaliger Schulleiter des Gymnasiums bei St. Anna in Augsburg auf der Bühne. Literatur-Professorin Andrea Bartl war bislang ebenfalls dabei, diesmal nicht. Ein Quartett ist deshalb allein die Zahl der Bücher, die diskutiert werden. Das ist „Lichtspiel“ von Daniel Kehlmann, „Pi mal Daumen“ von Alina Bronsky, „Als wir Schwäne waren“ von Bedzad Karim Khani und „Treibgut“ von Adrienne Brodeur.

Die Karten zu 18 Euro enthalten auch die Getränke am Veranstaltungsabend. Der Vorverkauf läuft über die Buchhandlung Bücher-Max in Neusäß und „Die Steinwirts“ in Diedorf.