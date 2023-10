Diedorf

Literarisches Quartett warnt vor einem viel gelobten Buch

Passend zur Herbstzeit diskutierte das „Literarische Quartett“ in Diedorf über aktuelle Bücher. Was in den Feuilletons gefeiert wird, ist nicht immer lesenswert.

Herbstzeit ist Buchzeit. Wieder einmal hat die Buchecke Diedorf zum „Literarischen Quartett" eingeladen und damit den zahlreich erschienenen Lesebegeisterten einen interessanten Abend mit frischem Lesestoff angeboten. Auf dem Podium: Die Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaften, Andrea Bartl, Gymnasial-Deutschlehrerin Annette Neumann, der Geschäftsführer des Sprachenzentrums der Uni Augsburg, Martin Schnell und der ehemalige Direktor des Gymnasiums bei St. Anna, Peter Schwertschlager. Im Gespräch: Vier Autoren und ihre neuesten Werke. Die Diskussionsrunde eröffnete Professorin Bartl mit dem Buch „Taube und Wildente" von Martin Mosebach. Seinen ersten Roman schrieb er kurz vor seinem zweiten Staatsexamen Jura und verschrieb sich dann ganz der Schriftstellerei. Mit „Taube und Wildente" schrieb er das Sittenbild einer gewissenlosen, von Dekadenz geprägten Gesellschaft. Das labile Gleichgewicht einer Familie gerät aus den Fugen, als das Bild „Taube und Wildente" verkauft werden soll. Während das Buch in den Feuilletons begeistert besprochen wurde, zeigten sich die Literaturprofis von dem Werk keineswegs begeistert. Kritisiert wurde vor allem die besondere Sprache, deren Wörter vielfach nicht gekannt wurden und mühsam nachgeschlagen werden mussten. Schwertschlager: "Sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt" Hinsichtlich eines Bilds des totalen Überdrusses frage man sich, warum man über solche Menschen lesen sollte. Das einzig Interessante, so Schwertschlager, läge außerhalb des Buchs, denn der Autor war tatsächlich im Besitz des Bildes und, wie die Figur im Roman, ebenfalls in Lebensgefahr geraten. „Wenn Sie es noch lesen wollen, sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt", war letztlich das vernichtende Urteil. Das Buch "Taube und Wildente" von Martin Mosebach hat dem Literarischen Quartett in Diedorf überhaupt nicht gefallen. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild, dpa Den neuen Roman von T.C. Boyle „Blue Skies", der sich mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt, stellte Annette Neumann zur Diskussion. Im Mittelpunkt steht die Geschichte der Familie Cullen, deren Leben durch extreme Wetterereignisse bestimmt wird. T.C. Boyle hat zu dem Thema selbst einen besonderen Bezug, denn was der Familie in seinem Roman passiert, hat er selbst erlebt, als er im Jahr 2017 Gefahr lief, sein Haus durch Feuer und Schlammmassen zu verlieren. Hinsichtlich der aufkommenden Frage: „Wie leben Menschen weiter trotz der Ernstfälle, die bereits an vielen Orten Alltag geworden sind?", handelt es sich um ein hochaktuelles Buch. Eindeutig das beste Buch des Abends „Lesenswert", so das Fazit der Referentinnen und Referenten. „Frankie", eine wundersame Geschichte vom Bösen des Autors Michael Köhlmeier, hatte Peter Schwertschlager mitgebracht. Als der 14-jährige Frank zusammen mit seiner Mutter den Großvater aus dem Gefängnis abholt, beginnt für ihn ein neues Leben und das Böse kommt hervor. „Inhaltlich bleibt zu viel offen", sind sich die Kritikerinnen und Kritiker in ihrem regen Austausch einig. Ihnen fehlte der logische rote Faden, sie hielten die Geschichte letztlich für nicht plausibel.

Landkreis Augsburg Plus Drei Kandidaten aus Augsburg-Land-Süd hoffen auf Einzug über Liste

Auch das Buch "Frankie" von Michael Köhlmeier wurde vom Literarischen Quartett besprochen. Foto: Peter-andreas Hassiepen Das Buch „Kleine Dinge wie diese" von Claire Keegan stellte Martin Schnell zur Diskussion und gab damit eine Empfehlung ab, der alle Mitwirkenden folgen konnten. Der Kohlenhändler Bill Furlong hat mit seiner Familie ein bescheidenes Auskommen. Das örtliche Nonnenkloster, das zugleich eine Wäscherei betreibt, ist für ihn Kundschaft und Schule seiner fünf Töchter zugleich. Allerdings ahnt man im Ort, dass das Nonnenkloster nicht allein der Barmherzigkeit dient und eines Tages macht Bill Furlong eine Entdeckung, die ihn zutiefst verstört. Er muss eine Entscheidung treffen. „Der Autorin gelingt es auf gerade mal 100 Seiten eine eindrückliche Atmosphäre zu schaffen", so Martin Schnell und Mittalkerin Andrea Bartl erklärte das Buch zum mit Abstand besten Buch des Abends. „Eine moderne Geschichte, die nah geht und gerade kurz vor Weihnachten in die richtige Stimmung bringt", waren sich alle einig. Einig war sich auch das Publikum, nämlich darin, einen kurzweiligen, interessanten Kulturabend mit neuen Anregungen und Erkenntnissen erlebt zu haben.

