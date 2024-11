René Schulz neuer Geschäftsführer von Kemmler Baustoffe in Diedorf

Die Baustoff- und Fliesen-Fachhandlung von Kemmler Baustoffe in Diedorf hat einen neuen Geschäftsführer. „Ich möchte unser Haus noch kundenfreundlicher gestalten“, sagte der 53-jährige René Schulz bei seinem Einstand. Bisher war er bei Unternehmen wie Hilti, Rothenberger und Hasit tätig. Schulz ist nicht nur serviceorientiert, der Vertriebsprofi will auch den Bekanntheitsgrad von Kemmler Baustoffe weiter steigern und strebt mit seinen rund siebzig Mitarbeitern eine vermehrte Präsenz im Stadtgebiet Augsburg an. Dort war das Unternehmen vor 110 Jahren gegründet worden. Heute gehört es zu einem der größten Kemmler-Baustoffe-Standorte. Zugleich ist die Niederlassung in Diedorf laut Unternehmensführung einer der regionalen Marktführer. Vom direkt an der B300 gelegenen Standort bediene man ein Geschäftsgebiet, das von München bis nach Ulm und von Nördlingen bis nach Kaufbeuren reiche.

Hallenlagerkapazität in Diedorf verdoppelt

Im Jahr 2008 hatte sich Kemmler mit 50-Prozent am Weber Baustoffzentrum beteiligt. 2012 gingen alle Geschäftsanteile auf die Tübinger Firmenfamilie über. Seither wird das Baustoffzentrum als eine von 32 Kemmler-Baustoffe-Niederlassungen in Baden-Württemberg und Bayern geführt. In den vergangenen 16 Jahren hat Kemmler in Diedorf kräftig investiert. 2011 wurde dort die neue Fliesen-Welt eröffnet und seit 2015 die Hallenlagerkapazität verdoppelt.

Die Diedorfer Niederlassung hat eine lange Vorgeschichte. Mit der Gründung des Vorgängerbetriebs durch Adolf Christian Weber 1914 in Augsburg hat sie ihren Anfang genommen. 1978 verließ das Unternehmen das Stadtgebiet und verlagerte den Sitz an den heutigen Standort in die Industriestraße 10 nach Diedorf. 1993 entstand in sechsmonatiger Bauzeit das heutige Ausstellungs- und Verkaufsgebäude. Seit 1998 gehört zum Diedorfer Betrieb eine Filiale in Dasing-Lindl. 2018 wurde in Gersthofen ein zusätzlicher Fliesen-Supermarkt gegründet. Zum 100-jährigen Bestehen des Baustoffzentrums übernahm Diedorf 2014 die Kemmler-Farben. Mittlerweile ist der Übergang auch im Namen vollzogen. „Wir sind heute Kemmler Baustoffe“, erklärt der neue Geschäftsführer Schulz. (AZ)