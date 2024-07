Schimmel im Boden der Turnhalle in Anhausen entdeckt

Kurz vor den Sommerferien müssen sich die Schul- und Hortkinder in Anhausen sowie Sportler des SSV Anhausen eine andere Übungsstätte suchen. Aus Sicherheitsgründen hat die Gemeinde Diedorf, wie im Gemeinderat vorgeschlagen, die Halle mindestens bis zum Beginn der Ferien gesperrt. Im Winter war ein Wassereinbruch im neuen Anbau der Halle entdeckt worden, der nun Folgen für den Betrieb hat. Auslöser für die Schließung sind Schimmelsporen.

Es war eines der größten Bauprojekte der Gemeinde Diedorf in den vergangenen Jahren, der Anbau an die Turnhalle in Anhausen. In den neuen Räumen ist jetzt nicht alleine Platz für Umkleiden und ein Gerätelager. Im Obergeschoss und weiteren Räumen sind zudem Hort und Mittagsbetreuung der Grundschule Anhausen untergebracht. Seit dem vergangenen Schuljahr läuft der Betrieb. Vor wenigen Monaten wurde unter dem Anbau ein Wassereinbruch entdeckt, sagte Bürgermeister Peter Högg jetzt nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Die Ursache ist bis heute nicht gefunden“, erklärte der Bürgermeister, auch wenn es einige Vermutungen gebe.

Fest steht: Die Halle ist auf einer ehemaligen Müllgrube errichtet, nicht unbedingt ein idealer Baugrund, so der Bürgermeister. Auch wenn inzwischen kein Wasser mehr hinzukommt, hat sich die Feuchtigkeit im Boden der Halle festgesetzt. Inzwischen ist die unterliegende Holzkonstruktion morsch, teilweise hat sich Schimmel gebildet. Jetzt hat die Gemeinde einen Gutachter hinzugezogen, der die Luft in der Halle kontrolliert hat. Auch wenn der Gutachter in einem ersten Blick auf die Werte dort nicht von einer Belastung mit Schimmelsporen ausgeht, hat der Gemeinderat reagiert und gemeinsam mit dem Bürgermeister beschlossen, die Halle bis zum Vorliegen der Ergebnisse des Gutachtens vorsorglich zu schließen. Mit der Beurteilung rechnet die Verwaltung in rund zwei Wochen.

Nach dem Zustand der Halle gefragt hatte Gemeinderat Sören Dreßler, Fraktionsvorsitzender der Bürgerunion und selbst ehemaliger Profifußballer. Was in jedem Fall auf alle Hobbysportler in Anhausen zukommt: Der Boden der Halle muss bald komplett saniert werden, so viel steht für Marktbaumeister Florian Mayer fest. Dafür steht dann ohnehin eine länger andauernde Hallensperrung an, unabhängig von der jetzigen Schließung.