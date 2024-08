Theater-Erlebniswoche des Eukitea: Kinder kreieren ihr eigenes Theaterstück

Bereits über 15 Mal hat die Theater-Erlebniswoche „Learning Arts“ des europäischen Kinder- und Jugendtheaters Eukitea aus Diedorf schon stattgefunden. Die Begeisterung von Kindern dafür ist groß. Viele waren schon mehrmals dabei und planen auch im nächsten Jahr wieder teilzunehmen. Auf die Frage, was ihnen besonders an diesem Ferienprogramm gefällt, kam zuerst ein enthusiastisches „Alles!“ von den Kindern. Das erleben sie dort.

Für das Programm wird jedes Jahr ein Rahmenthema gesetzt. Der Rest sei den Kindern selbst überlassen, so Angelika Hagen, Pressesprecherin des Eukitea. Dieses Jahr ist das Thema „Auf dem Regenbogen ins Land der Träume und Abenteuer reisen“. Davon ausgehend können die Kinder mit eigenen Ideen und Vorstellungen ein Theaterstück entwerfen. Die Handlung, Figuren und szenische Gestaltung durch Bühnenbild und Kostüme dürfen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen selbst überlegen.

Das Ziel: Kinder sollen sich trauen auf der Bühne zu stehen

„Die Kinder bringen selbst schon viele Ideen zu ihren Figuren und der Handlung mit. Das Weitere erschließen wir dann mit theaterpädagogischen Spielen oder Traumreisen“, erklärte Michael Gleich, Schauspieler und Kulturpädagoge. Das Eukitea stellt verschiedene Bastel- und Kostümmaterialien, sowie ihren Kostümfundus zur Verfügung, damit die Kinder ihre Aufführung selbst kreieren können. Außerdem werden in den vier Tagen der Erlebniswoche der Ausdruck im Theater, das Hineinfühlen in die Rollen und die Raumeinnahme geübt, bevor jedes Jahr am Donnerstagabend, nach vier Tagen Spaß und Arbeit, die Aufführung starten kann.

Es gebe keinen professionellen Anspruch an die Kinder und auch der Text sei nicht fest vorgegeben, so Hagen. „Den meisten Gewinn haben die Kinder nicht aus den Übungen, sondern aus der Aufführung. Dort kommen sie besonders aus sich heraus und sind stolz zu präsentieren, woran sie gearbeitet haben“, so Gleich. Das Ziel der Woche sei, dass die Kinder sich trauen auf der Bühne zu stehen und Spaß daran haben.

Wer nicht auf die Bühne will, findet eine Rolle im Hintergrund

Die Kinder können ihre Rollen selbst gestalten, wodurch jeder sich selbst treu bleiben kann und nicht in eine Rolle gezwungen wird. Auch wer eine Haupt- und wer eine Nebenrolle spielt, wird von den Kindern im Laufe der Arbeit am Stück bestimmt. Manchmal gebe es auch Kinder, die selbst nicht auf der Bühne stehen möchten, erzählte Hagen. Für diese fände sich auch eine Möglichkeit, hinter den Kulissen am Stück mitzuarbeiten und zum Beispiel bei der Lichttechnik mitzuwirken. „Learning Arts“ zielt darauf ab, die Kinder an das Theater heranzuführen und dabei ihre Selbstentfaltung zu unterstützen.

Kaum konnten sich die Mädchen und Jungen der Theaterwoche entscheiden, was ihnen dabei am Besten gefällt. Letztendlich war von „das Stück erfinden“ über „das Bühnenbild basteln“ bis zu „das Theaterstück aufführen“ alles dabei. Auch in der nächsten Woche vom 5. bis 8. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr, findet die Theater-Erlebniswochen Learning Arts noch einmal statt. Die Teilnahme ist noch möglich, Infos und Anmeldung unter Telefon 08238 / 964743-0 oder E-Mail info@eukitea.de.