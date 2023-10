Was Diedorf jetzt mit einer Stadt in Brasilien verbindet

Zu den Kulturtagen in Diedorf werden auch eine ganze Reihe brasilianischer Funktionsträger kommen. Die Geschichte beginnt mit einem Frauenverein.

Die meisten Freundschaften zwischen zwei Menschen beginnen mit unverhofften Begegnungen, die dem allgemeinen Zufall geschuldet sind. Aber eine stetig wachsende Dauerfreundschaft mit einer 10.000 Kilometer entfernten Großstadt-Metropole mitten in Südamerika? Eine solche jedenfalls hat im Frühjahr 2022 in der Marktgemeinde Diedorf ihren ungewöhnlichen Anfang genommen: Als die Diedorfer Veranstaltungsorganisatorin Martina Bühler eines Tages den Wochenmarkt besuchte, war sie mit der in Augsburg lebenden Friedensbotschafterin sowie Koordinatorin des Vereins „Frauen für den Frieden“, Alexandra Magalhães Zeiner, zusammengetroffen, die ihrerseits gebürtige Brasilianerin ist. Man lernte sich kennen, tauschte sich über wichtige gesellschaftspolitische Themenfelder aus und beschloss auch weiterhin in Kontakt zu bleiben. Doch es wurde sehr viel mehr als eine Freundschaft zwischen zwei engagierten Frauen daraus.

Bereits 2023 wurde gemeinsam ein Diedorfer Frauentag organisiert, darüber hinaus als erstes länderübergreifendes Projekt der „Diedorfer Friedenskaffee“ in der Landkreis-Gemeinde eingeführt. Dieses Projekt bildet seither eine nachhaltige Brücke zwischen kleinen brasilianischen Kaffeebauern zum direkten Endverbraucher in Deutschland und garantiert damit eine transparente Verbindung ohne undurchsichtige Zwischenhändlerstrukturen. Mit dem Verkaufserlös des Kaffees werden Kunstprojekte für Frauen in Brasilien unterstützt.

Die Stadt Sao Leopoldo ist nach Maria Leopoldine von Österreich benannt

Alles in allem waren dies Gründe genug, dass noch im selben Jahr der kommunale Kulturreferent aus der brasilianischen Stadt São Leopoldo zum Besuch nach Diedorf kam, um die engagierte Gemeinde mit eigenen Augen kennenzulernen. Weshalb aber ausgerechnet São Leopoldo im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul? Den historischen Zeiten geschuldet ist diese Stadt noch immer als sogenannte „Wiege der deutschen Einwanderung in Brasilien“ bekannt, stellte sie doch im Jahre 1824 die erste dauerhafte deutsche Kolonie in Brasilien dar. Benannt wurde die heutige Großstadtmetropole damals nach Maria „Leopoldine“ von Österreich. Bühler erklärt zum neu erweckten Interesse aus Südamerika: „Die Frauen von São Leopoldo waren so begeistert von unserem Frauentag, dass sie am selben Tag zur gleichen Uhrzeit in São Leopoldo in Verbundenheit mit Markt Diedorf ebenfalls einen ‚Frauentag‘ in São Leopoldo feierten.“

Der Austausch zwischen den beiden Gemeinden wurde seither immer intensiver, es folgten zwanglose „Connective Cities-Treffen“, bis schließlich in jüngster Zeit seitens des Bürgermeisters von São Leopoldo, Ary Vanazzi, ein Brief im Diedorfer Rathaus eingegangen war. Der Wortlaut unter anderem: „Wir haben Interesse, mit dem Markt Diedorf und der Agenda 21 der Stadt Augsburg einen kulturellen und sozialen Programmaustausch zu initiieren. […] Wir denken an Austauschbeziehungen als einen einfachen und effizienten Weg zur Unterstützung der Gesellschaft, in der wir leben, was zu einer gerechteren sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Qualifikation für alle führt.“

Zahlreiche Referenten kommen am Montag, 2. Oktober, nach Diedorf

Die weitreichenden Folgen dieses Briefes: Am kommenden Montag, 2. Oktober, wird sich eine große brasilianische Delegation im Diedorfer Umweltzentrum zum Dialog „Diedorf meets Brasilien“ einfinden, um sich gemeinsam mit der Landkreis-Gemeinde über Kultur, Ökologie, Frauengerechtigkeit und dem Thema „Wasser“ auszutauschen. São Leopoldos Bürgermeister Vanazzi kann krankheitsbedingt nicht persönlich vor Ort erscheinen, doch werden zahlreiche brasilianische Funktionsträger aus den Bereichen Umwelt, Kultur, Frauenpolitik und Theologie bei dieser Dialogrunde beteiligt sein.

Auch Martina Bühler freut sich auf dieses Treffen – und nicht zuletzt über diese stetig wachsende Städtepartnerschaft: „Es ist eine schöne Begegnung. Man bleibt immer im Kontakt. Was daraus noch alles wird, weiß allerdings noch niemand zu sagen.“ Kommendes Jahr wird das brasilianische São Leopoldo jedenfalls das 200. Jubiläum seines eigenen Bestehens feiern. „Nicht zuletzt aus diesem Grund wollen wir eine neue Zukunftsvision für die nächsten Generationen entwickeln“, so Diedorfs Erster Bürgermeister Peter Högg dazu.