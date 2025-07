Dinkel-Festival 2025: Comedy, Elektro und Klassiker - so laufen die Vorbereitungen

Die Vorbereitungen für das Dinkel-Festival laufen bereits seit Anfang des Jahres auf Hochtouren. In der finalen Woche werden noch die letzten Feinheiten erledigt, damit am Donnerstag alles für die Besucherinnen und Besucher bereit ist. Vier Tage lang wird Dinkelscherben wieder zum Zentrum der regionalen Festivalkultur: Vom 24. bis 27. Juli findet das Dinkel-Festival statt – in seiner zwölften Auflage. Auf vier Bühnen treten rund 40 Bands sowie Künstler und Künstlerinnen auf. Der Eintritt ist wie immer frei. Gefeiert wird mit Musik, Kleinkunst, Kinderprogramm und zum Abschluss einem großen Feuerwerk am Sonntagabend. Das ist alles geboten.

Andreas Kalb hat das Programm für das diesjährige und auch für alle vorausgegangenen Dinkel-Festivals entworfen. „Im Januar beginne ich mit dem Booking von Bands. Ende Februar steht dann das Programm“, erklärt er. Es soll schließlich für jeden etwas dabei sein. „Es gibt nur Höhepunkte“, sagt er schmunzelnd. Denn für jeden gebe es andere Highlight. Das Festival soll vor allem musikalisch vielfältig sein. Egal ob Comedy, Elektro oder Klassiker. Jeder soll sich hier etwas finden können. 50 Prozent der Bands seien schon mal dagewesen. Natürlich hätten die Musikkapelle Dinkelscherben und andere heimische Gruppen immer einen Platz auf dem Festival. Auch die Band aus der Slowakei kommt wieder und bringt ihre eigenen Lieder mit.

Vielfältiges Musikprogramm

Die Besuchenden erwartet ein abwechslungsreiches musikalisches Line-Up: Am Donnerstag eröffnen Singer und Songwriterin Sassi Patschenka und die irisch inspirierte Band Shamrock den Abend, bevor die Dirty Handbags mit ihrer explosiven Mischung aus Rock, Pop und Power-Vocals den ersten Festivalabend abschließen. Am Freitag gibt es Jazz, Rumba und Rock’n’Roll – mit Midnite Brew, Mayu/Fluss und den Partygaranten von The SurfBeats. Am Samstag zeigen die Roommates, Atlantis Beach Motel mit Garagerock-Vibes und die legendären Rocker von Crossfire, wie abwechslungsreich handgemachte Musik sein kann. Der Sonntag startet traditionell mit den Kaiserberg Musikanten und bietet über den Tag verteilt Kabarett, Comedy und Oldies – etwa mit Gottfried Süß, Detlef Winterberg und den Trioldys. Am Abend heizen dann Phil I Gran, Roadshot und die Tanzgruppe Nakoda noch einmal ein – bevor das große Feuerwerk um 22.30 Uhr das Festival spektakulär beschließt. Die HIP-Stage im Raiffeisenhof wird auch dieses Jahr wieder zur Heimat für energiegeladene Live-Acts: The Hornets from Mars bringen am Donnerstag eine wilde Mischung aus Rockklassikern und Partyhits, gefolgt von der Rockabilly-Formation The Kickstarters.

Am Freitag treten ÆRBE, The Minority (Punkrock aus der Slowakei) und die Rockin’ Balls auf. Der Samstag startet soul- und funkgeladen mit den Groovin’ Oaks, bevor Blood Sugar Sex Magik – eine gefeierte Red-Hot-Chili-Peppers-Tribute-Show – und die Hardrocker von Paranoid die Bühne übernehmen. Sonntagabend liefern dann Jugend- und Musikkapelle Dinkelscherben echtes Biergarten-Feeling mit Blasmusik, Märschen und Stimmungskrachern. Die JUZE-Stage im Vikari-Hof ist der Place-to-be für Fans von elektronischer Musik, Indie und jugendkultureller Vielfalt. Am Donnerstag machen Adam Usi, Rov!n und Matze Sampler den Auftakt mit einem Mix aus Synthpop, Indie und Techno-Rock. Der Freitag steht im Zeichen von modernen Klangwelten mit Valence & KASHEEEY sowie der 30-köpfigen Big Band Out in the Sticks. Am Samstagabend wird durchgetanzt: DJ ADDX, Max Rank b2b Raphi und Assaggio garantieren Feierlaune bis in die Nacht. Der Sonntag zeigt sich entspannt mit DJ Michi und Daniel Fibrile – loungige Beats und House vom Feinsten unter freiem Himmel.

40 Bands an vier Tagen auf 4 Bühnen begeistern in Dinkelscherben Tausende Besucher und Besucherinnen

Rathaus-Stadel wird zur Bühne

Der Rathaus-Stadel wird wieder zur Bühne für Kleinkunst, Liedermacherei und Überraschungen: Am Donnerstag lädt die Open Stage Augsburg ein – eine offene Bühne für Musik, Zauberei, Literatur und mehr. Anmeldungen hierfür werden gerne unter openstage@rekordcafe.de entgegengenommen. Der Freitag bietet anspruchsvolles Entertainment mit Reiner Rumpf, dem gefühlvollen Raffi Platz und dem humorvollpoetischen Ernie Freundlinger. Am Samstagabend übernehmen die Lokalhelden von Next Friday mit Irish Folk die Bühne. Und am Sonntag bringt die Jam Session Thierhaupten das musikalische Wohnzimmer der Region in den Stadel – zum Zuhören, Mitmachen und Staunen.

Auf dem Gelände wurden auch Zelte aufgebaut, die die Gäste bei schlechtem Wetter schützen sollen. Foto: Michael Kalb

Am Sonntag steht traditionell die Familie im Mittelpunkt: Das Programm startet schon am Vormittag, ab 11 Uhr, mit Frühschoppenmusik, Kinderprogramm und gemütlichem Flair. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Das Festival feiert sein 12-jähriges Bestehen mit einem großen Feuerwerk am Sonntag um 22:30 Uhr – sichtbar von allen Bühnen-Standorten und garantiert ein Gänsehautmoment zum Abschluss eines unvergesslichen Wochenendes. Natürlich wird es auch in diesem Jahr auch wieder ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und Kinderdisko sowie einen kleinen Künstlermarkt im Zentrum des Festivals geben, sodass für alle Altersgruppen etwas geboten sein wird.

Das Festival ist nur durch Ehrenamt möglich

Seit Anfang des Festivals 2012 habe sich laut Kalb einiges verändert. „Es ist vor allem größer geworden.“ Mittlerweile gebe es statt drei schon vier Bühnen und das Organisationsteam hätte auch schon viele Mitglieder dazugewonnen, erzählt Kalb. Nur durch ehrenamtliches Engagement läuft dieses Fest. Auch die kulinarische Versorgung wird von den Vereinen gestemmt. Im Angebot seien Klassiker, wie die Bratwurstsemmel und Fleisch. Aber auch vegetarisch und vegan gibt es einige Gerichte zu erwerben. Zum Trinken findet man Cocktails, Bier oder auch alkoholfreie Varianten.

Mit dem Geld, das hierbei erworben wird, werden natürlich erst einmal die Kosten gedeckt, erklärt Kalb. Der Rest wird dann auf die Vereine und Helferinnen und Helfer aufgeteilt. Seit letzter Woche wird das Festivalgelände aufgebaut. Die Ausstattung stammt von Vereinen, der Gemeinde, die auch der Organisator ist, oder wurde gemietet, sagt Kalb. „Wir wollen hier in Dinkelscherben etwas bieten.“ (mit mick)