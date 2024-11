Hundehalter vor dem Haftrichter: So lief die Festnahme des Dinkelscherbeners

Hat das Drama nun endlich ein Ende? Schon mehr als ein Jahr beschäftigt ein Dinkelscherber Hundehalter mit seinen als aggressiv geltenden Labrador-Hunden die Polizei und die Behörden in Schwaben und Oberbayern. Nach dreitägiger Fahndung hat die Polizei den Mann am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr in Dinkelscherben aufgegriffen. Noch am Donnerstag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Marina Wagenpfeil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis