Ein Hund darf vom Tierheim nach Dinkelscherben zurück

Plus In Dinkelscherben war die Aufregung wegen fünf frei laufender Hunde groß. Die Tiere kamen ins Heim. Warum einer aus dem kleinen Rudel zurück zum Halter kommt.

Fünf Hunde aus Dinkelscherben haben vor drei Wochen bayernweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Tiere waren öfters im Ort frei herumgelaufen und haben vor allem Eltern in Sorge um ihre Kinder versetzt. Mit Unterstützung eines Hundeführers der Bereitschaftspolizei Königsbrunn nahm die Gemeinde dem 39-jährigen Halter schließlich die Tiere weg. Seitdem ist das kleine Rudel im Tierheim untergebracht. Jetzt die überraschende Nachricht: Ein Hund darf jetzt zum Besitzer zurück.

Die frei laufenden Hunde hatten in Dinkelscherben vor allem Kinder auf dem Schulweg verängstigt. Manche Eltern begleiteten ihre Kinder deswegen sogar zur Schule. Als ein Hund eine Frau ins Bein biss, waren die Hunde das Gesprächsthema im Ort. Laut Polizei passierte der Biss im Rahmen einer Rangelei der "unerzogen wirkenden" Labradore mit einem anderen Hund.