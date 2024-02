Ehingen

Bio-Bauernhof in Ehingen bleibt in Familienhand

Plus Der Bio-Hof der Familie Hausmann wird nun an die vierte Generation übergeben. Die Familie will den Ökolandbau in der Region mit vorantreiben.

Vor über 30 Jahren hat Alfred Hausmann den landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters in Ehingen gemeinsam mit seiner Frau Judith übernommen. Nun wird die Übergabe an Sohn Philipp und damit bereits an die vierte Generation vorbereitet. Der Betrieb soll weiterhin als biologische Landwirtschaft geführt werden.

Vor bereits beinahe zehn Jahren kam der Wunsch in der Familie auf, den Hof biologisch und nachhaltig weiterzuführen. Wie dies gelungen ist, davon konnte sich Landrat Martin Sailer bei einem Besuch des Biohofs Hausmann ein Bild machen. Gemeinsam mit Ehingens Bürgermeister Franz Schlögel sowie Ulrich Deuter, Manager der Öko-Modellregion Stadt.Land. Augsburg ließ sich Sailer von der Familie Hausmann den Betrieb zeigen. „Der Biohof Hausmann ist ein gutes Beispiel dafür, wie leistungsstark und dennoch nachhaltig sowie zukunftsorientiert ein Familienbetrieb in unserer Region sein kann“, so der Landrat.

