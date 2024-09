Hochzeitstrubel in Ehingen: Theaterfreunde präsentieren „Die Hochzeits(ver)planer!“

Herbstzeit ist Theaterzeit in Ehingen. Derzeit proben die Theaterfreunde eifrig für ihr diesjähriges Stück „Die Hochzeits(ver)planer!“ von Autorin Beate Irmisch. Premiere ist am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr, die Spielleitung übernehmen Martina Belli und Michael Ostermeier. Neben etablierten Namen wie Andrea Schormair, Iris Harms, Petra Miller, Andreas Heindl und Jens Todte stehen in dieesm Jahr auffällig viele Nachwuchstalente auf der Bühne: Sieben junge Menschen (Julia Belli, Cosima Kottmair, Eva Malik, Marie und Tim Ostermeier, Laurenz Sedlacek sowie Souffleuse Miriam Herrmann) schnuppern erstmals Theaterluft auf und hinter der Bühne und sind mit großem Engagement dabei. „Einige davon sind quasi ‚hineingeboren‘ in den Verein, andere konnten beim Kennenlernabend fürs Theaterspiel begeistert werden“ erzählt Vorsitzender Michael Ostermeier stolz. Für ihn war das große Interesse des Nachwuchses letztlich die Motivation, eine weitere Amtszeit anzuhängen – hatte er doch im Vorfeld der heuer stattgefundenen Vorstandswahl das Aufhören in Erwägung gezogen.

Wie der Titel verrät, geht es in dem Dreiakter ums Heiraten und um die chaotischen Vorbereitungen einer Hochzeit, bei der nichts wie geplant verläuft. Moni und ihr Verlobter stehen kurz vor ihrem großen Tag, doch die Hochzeitsvorbereitungen geraten außer Kontrolle, als Monis Mutter den exzentrischen Weddingplaner Anton Fürzchen engagiert. Missverständnisse, Pannen und skurrile Charaktere sorgen für ein turbulentes und humorvolles Durcheinander. Der Weg zum Ja-Wort ist lang, das können die Zuschauer in gewohnt humorvollem und gekonntem Spiel der Theaterfreunde erleben.

Kartenvorverkauf startet am 26. September

Hinter der Bühne sorgt ein starkes Team dafür, dass die Schauspieler glänzen: Michaela Ostermeier, Carola Streitberger und Melanie Heindl-Pröll (Maske), Andrea Kottmair und Miriam Herrmann (Souffleusen) sowie Gerhard Schmid und Anton Sommerreißer mit dem Bühnenbau. Für Werbung und Video ist Alfred Weglehner zuständig. So heißt es in Kürze sechs Mal „Vorhang auf“ im Landgasthof Zum Oberen Wirt: Freitag/Samstag, 18./19. Oktober, Beginn 19.30 Uhr, Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr sowie Freitag/Samstag, 25./26. Oktober, um 19.30 Uhr sowie Donnerstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es am Donnerstag, 26., und Freitag, 27. September, jeweils von 18 bis 19 Uhr im Landgasthof „Zum Oberen Wirt“ sowie Sonntag, 29. September, von 10 bis 11 Uhr, im Bürgerhaus Ortlfingen.