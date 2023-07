Ehingen

Theaterfreunde lassen es im Ehinger Pfarrhof spuken

Plus Das Freiluft-Theater in Ehingen hat sich einen neuen Platz gefunden und feiert dort eine gelungene Premiere.

Von Monika Matzner

Ein lauer Sommerabend, eine gemütliche Atmosphäre vor der Kulisse des Pfarrhofs, Schauspieler mit Herzblut und ein begeistertes Publikum – so lässt sich die Freilufttheater-Premiere von „Heribert – der Klosterfraunarzissengeist" in Ehingen treffend beschreiben. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte, immer an anderer Spielstätte im Dorf, spielen die Ehinger Theaterfreunde die Saison unter freiem Himmel – heuer im Pfarrhof.

„Wir haben hier ein schnuckeliges Nest gefunden“, begrüßte Vorsitzender Michael Ostermeier die Theaterbesucher. Dankesworte richtete er an Kirchenpflegerin Centa Kratzer für die Gastfreundschaft sowie an seine Vereinskameraden für die starke Zusammenarbeit: „Ich bin stolz auf meinen Verein, das wir das stemmen.“ Die Theaterfreunde hatten mit der Auswahl des Stücks eine glückliche Hand. Das Publikum genoss die amüsante Aufführung und sparte nicht mit begeistertem Applaus. Überzeugend waren nicht nur die schauspielerischen Leisungen aller Akteure, sondern auch die Kostüme und das Freiluft-Flair.

