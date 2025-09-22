Ehingen hat einen Bürgermeisterkandidaten

Einigen mag es wie ein Déjà-vu vorkommen, wenn sie auf das Bild blicken. Im Jahr 2020 zeigte ein Bild wie dieses den Ersten Bürgermeister Ehingens, Franz Schlögel, und den jüngsten Zweiten Bürgermeister im Landkreis, Max Becke. Nun – fünfeinhalb Jahre später – gibt es ein ähnliches Bild. Nur diesmal zeigt das Bild den scheidenden Ersten Bürgermeister Ehingens, Franz Schlögel, und Max Becke, der in seine Fußstapfen treten möchte. Der 25-Jährige kandidiert nämlich zur Kommunalwahl 2026 um das Amt des Ersten Bürgermeisters.

Max Becke (rechts) ist amtierender Zweiter Bürgermeister von Ehingen. Zur Kommunalwahl 2026 möchte er um das Amt des Ersten Bürgermeisters kandidieren. Franz Schlögl (links) tritt nach 24 Jahren im Amt nicht mehr an. Foto: Steffi Brand

Franz Schlögel wird seine Bürgermeister-Karriere im kommenden Jahr nach 24 Jahren im Amt beenden. Nun ist er sichtlich erleichtert und freut sich über die Entscheidung des amtierenden Zweiten Bürgermeisters. Seitdem der 60-Jährige bekanntgegeben hatte, nicht mehr anzutreten, war er besorgt, wer ihm folgt. Wohl wissend, dass es schwierig ist, ehrenamtliche Akteure für ein Amt zu gewinnen.

„Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, denn das verändert alles.“ Max Becke, Bürgermeisterkandidat für Ehingen

Auf seiner Suche ging Schlögel gedanklich sowohl den Ort als auch sein Gremium durch und fühlte bei seinem Vize, Max Becke, vor, ob dieser sich eine Kandidatur vorstellen könnte. Dieser hatte sich Zeit zum Überlegen ausgebeten. Nun hat sich der 25-Jährige entschieden, als Bürgermeister in Ehingen zu kandidieren.

Der Ehinger Bürgermeisterkandidat sammt aus Ortlfingen

„Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, denn das verändert alles“, verrät Max Becke im Gespräch. Gut vorbereitet auf das Amt fühle er sich dennoch – und das insbesondere aufgrund der vergangenen sechs Jahre. Dankbar sei er für die Erfahrungen, die er bereits als Zweiter Bürgermeister in zahlreichen Versammlungen und Sitzungen machen durfte. Sein beruflicher Aufstieg vom Teamleiter zum Verkaufsleiter im Elektrogroßhandel bei EFG Gienger habe ihn zudem gut auf den Umgang mit verschiedenen Menschen vorbereitet.

Dabei sei es ihm wichtig, „normal und menschlich“ zu bleiben, erklärt der 25-Jährige, der privat bereit seit Jahren liiert ist. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann kommt aus Ortlfingen, das seit 1978 ein Ortsteil der Gemeinde Ehingen ist. Dort ist Becke beim Fischereiverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Bekannt ist er auch durch die Organisation des Faschingstreibens und diverser Feste.

Schlögel ist Becke bereits beim Umbau des Jugendtreffs als „patenter Kerl“ aufgefallen, verrät der Erste Bürgermeister rückblickend. 2019, also ein Jahr vor der letzten Kommunalwahl, hat der amtierende Ehinger Bürgermeister Becke dafür begeistern können, für den Gemeinderat zu kandidieren. Der damals 20-Jährige bekam 284 Stimmen; bei der konstituierenden Sitzung wurde Becke zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Ohne zu wissen, was zu tun sein wird, wagte Becke damals den Sprung ins Ungewisse mit dieser Grundeinstellung: „Ich stehe zu meinen Werten.“

Und das bedeutet für den 25-Jährigen auch, dass er nicht für eine Partei kandidieren würde. In Ehingen gibt es aktuell nur eine gemeinsame Liste. Ein offener Umgang auf Augenhöhe und eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Ehrenamtlichen sei ihm wichtig, zielgerichtetes Arbeiten zeichne ihn aus: „Mir ist es wichtig, Situationen zu klären und Lösungen zu finden.“

Diese Projekte sind dem Ehinger Bürgermeisterkandidaten wichtig

Ganz über den Haufen werfen möchte Becke das, was im Rathaus jahrelang gut funktioniert hat, nicht. Stattdessen möchte er Dinge hinterfragen und hier und da digitaler werden. Der Kandidat schätzt, etwa 75 Prozent dessen, was ihn erwartet, oberflächlich zu kennen. Wichtig sind ihm Projekte wie das Gemeindezentrum im Dorf, das in der Vergangenheit umgesetzt werden konnte. Die Gewerbeflächen, die entstehen werden, sollen Unternehmern Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die Aufgaben im Kindergarten, der mittlerweile in kommunaler Trägerschaft steht, müsse Becke hingegen erst kennenlernen.

Zeit für Ehinger Bürgermeisteramt, die Feuerwehr und die Fischerei

Um seinen Job als Verkaufsleiter und das Bürgermeisteramt unter einen Hut zu bekommen, würde Becke – wenn er nominiert und anschließend gewählt würde – das Stundenkontingent seiner Stelle reduzieren. Dann sollte sogar noch Zeit bleiben für die Fischerei, die Feuerwehr und die Landwirtschaft zuhause. Um diesen Plan zu verwirklichen, braucht es klare Strukturen und ein gutes Zeitmanagement.

Zudem freue er sich über den Rückhalt im Gemeinderat und das positive Feedback als die Mitglieder des Gremiums von seiner Kandidatur erfahren haben. „Es fühlt sich derzeit im Gemeinderat ein wenig so an, als würde die Wahl des Kapitäns beim Fußball anstehen,“ berichtet Becke. Nun baut der 25-Jährige darauf, noch etwas Zeit zu haben, um in den Themen sattelfest zu werden. Sogar vor Menschen zu stehen, habe er bereits geübt – als Mitglied der Schulband an der Meitinger Realschule.