Rund 200 Gäste bei Bürgerempfang in Ehingen

Es war eine gelungene Premiere beim fünften Bürgerempfang der Gemeinde Ehingen. Er fand zum ersten Mal in der neu erbauten Mehrzweckhalle statt - vorbei sind damit die Zeiten von Platzmangel und beschränkten Besucherzahlen. Und so kamen nicht nur geladene Gäste, sondern auch eine stattliche Anzahl Bürger, um in feierlichem Rahmen zum Jahresauftakt miteinander ins Gespräch zu kommen und mit Zuversicht und Gemeinsinn auf das neue Jahr zu blicken. Die musikalische Gestaltung vor rund 200 Besuchern übernahmen die Ehinger Musikanten.

Bürgermeister Franz Schlögel ließ in seiner Eröffnungsrede die Kommunalpolitik außen vor, vielmehr stellte er das Engagement und die Menschen, die eine Gemeinde lebendig und wertvoll machen, in den Mittelpunkt. Zahlreich waren auch die Neubürger gekommen. Ihnen gab er mit: „Sie treffen hier auf offene Ohren und Herzen, wenn Sie es wollen.“

Martin Knöferl aus Hörzhausen als Gastredner

Als Gastredner war Martin Knöferl aus Hörzhausen angereist. Der Künstler und Supervisor in der Diözese Augsburg unterstützte die Gemeinde einst bei der Gestaltung der Aussegnungshalle. Er pflegt seither eine freundschaftliche Verbindung nach Ehingen. Knöferl hatte nachdenkliche Worte mitgebracht über das Leben, das sich unablässig beschleunigt: „Die tiefsten Sehnsüchte des Menschen wie Glaube, Liebe, Hoffnung, Geborgenheit oder Vertrauen sind nicht herstellbar, doch wir sind darauf angewiesen. Was das Leben wirklich bereichert, ist das Für- und Miteinander.“ Maria Drohner-Liepert und Rita Kratzer zeigten im Anschluss noch Aktivitäten der Gemeindebücherei Schmökerecke und der Pfarrei St. Laurentius auf.

Der Jahresempfang war schließlich auch ein würdiger Anlass, Bürger für ihre sportlichen Leistungen und ihr ehrenamtliches Engagement in den Mittelpunkt zu stellen. Die Geehrten wurden im Vorfeld aus den Reihen der Bürgerschaft vorgeschlagen.

Ehrungen beim Ehinger Neujahrsempfang: Maria Drohner-Liepert, Theo Köbinger, Miriam Müller, Martin Knöferl, Ursula Sedlacek und Franz Schlögel (von links). Foto: Monika Matzner

Ehrungen beim bei Bürgerempfang in Ehingen

Miriam Müller: Besondere Leistungen im Damenfußball, sie spielte von 2017 bis 2020 bei Schwaben Augsburg, wurde dort Meisterin und stieg in die 1. Bundesliga auf.

Ursula Sedlacek: Gründerin der Gymnastikgruppe des SVE/O und dort seit über 50 Jahren Leiterin und Organisatorin, seit über 20 Jahren auch Mitorganisatorin der „Walky-Talky-Laufgruppe“; tatkräftige Unterstützung im Helferkreis Asyl durch Arzt- und Einkaufsfahrten.

Theo Köbinger: Vierter bayerischer Meister 2022 im Auflageschießen, Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, zudem 10 Jahre Vorsitzender bei den Tell-Schützen; allzeit engagierter Maurer und Kapo des „Rentnertrupps“ bei Renovierungsarbeiten an Gemeinde- und Vereinsgebäuden.

Maria Drohner-Liepert: 13 Jahre lang Vorsitzende des Obst- und Gartenbauereins, fachmännische Beraterin der Gemeinde in künstlerischen Gestaltungsfragen, engagierte Mitarbeiterin in der Gemeindebücherei Schmökerecke, Engagement in der Flüchtlingsarbeit.

Michaela Ostermeier: Langjähriges Engagement für die DKMS und Spendensammeln durch Kinderschmink-Aktionen bei örtlichen Veranstaltungen. Engagement im Helferkreis Asyl.