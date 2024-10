Eine Familie aus Ehingen schreibt gemeinsam Kinderbücher

Es war einmal ein Strichmännchen mit brennendem Haar, das Benjamin Stuchly seiner Tochter als kleine Zeichnung am Abend auf den Schreibtisch gelegt hatte. Dass damit für die vierköpfige Familie 2021 eine ganz besondere Geschichte beginnen sollte, ahnte damals niemand. Inzwischen ist ein Buch für ihre zwei Kinder entstanden. Nun ist der zweite Teil der Geschichte fertig.

Die damals siebenjährige Louisa war sich ganz sicher, als sie das Strichmännchen zum ersten Mal sah: „Das ist ein Feuerkopf.“ Damit fing alles an. Zu viert sammelte die Familie Ideen und schuf spielerisch die Charaktere. Auf dem Sofa, am Küchentisch und abends auf der Bettkante. Über Wochen und Monate entstand so ihre Geschichte. Dafür schrieben und malten die elfjährige Louisa und der achtjährige Jonas die Erlebnisse rund um ihre streichholzgroßen Helden auf und bastelten mehrere kleine Büchlein.

Daraufhin entschieden sich die Eltern, aus den „Feuerköpfen“ ein richtiges Buch, professionell gedruckt und mit Hardcover versehen, als Geschenk an ihre Kinder zu gestalten. Es erschien zunächst in einer Auflage von rund 20 Exemplaren, auch als Geschenk für Familie und Freunde. Mehrere kleine Einzelauflagen folgten nach erfolgreichen öffentlichen Lesungen. Insgesamt waren es am Ende rund 190 Bücher.

Benjamin Stuchly verbrachte zahlreiche Stunden mit den Zeichnungen für die „Feuerköpfe und Wasserknilche". Foto: Judith Bornemann

Bei der Arbeit am Kinderbuch entdeckte die zweifache Mutter und Tiermedizinische Fachangestellte ihre Leidenschaft für das Geschichten schreiben wieder. Schon in der Kindheit wollte sie Buchautorin werden und Geschichten geschrieben. Ihr Mann Benjamin fand Spaß am Zeichnen. Auch für den gelernten technischen Zeichner ein Hobby aus Jugendzeiten. „Das Schöne daran ist, dass wir gemeinsam am Buch arbeiten können. Als Paar ist das ein tolles Projekt.“ Melanie Stuchly ist stolz darauf, dass sie gemeinsam sämtliche Überarbeitungen, das Layout und das Erstellen der Druckdateien sowie das Marketing komplett in Eigenregie gestemmt haben. Als sie der kleinen Bücherei ihres Ortes das letzte Exemplar der ersten Geschichte überreichten, „kam alles in Bewegung“, erinnert sich Benjamin Stuchly.

Diese Jahresuhr mit den Feuerköpfen haben die Kinder gebastelt. Foto: Judith Bornemann

Büchereien des Sankt Michaelsbundes in München wurden auf die Feuerköpfe aufmerksam, die Stuchlys bekamen Anfragen für Lesungen und machten selbst Werbung in Buchläden der Umgebung. „Der Aufwand muss aber für uns als Familie überschaubar bleiben“, sagt Melanie Stuchly. Es sei zeitaufwendig gewesen, herauszufinden, wie man ein Buch am besten drucken lässt. Jede freie Minute arbeitete Benjamin Stuchly an den Zeichnungen. Seine Figuren sehen aus wie kleine Streichhölzer und haben kein Gesicht. Das lasse Freiraum für Interpretationen bei den Lesern. Und ihm erleichtere es die Arbeit.

In diesem Jahr haben sich das Ehepaar an die Fortsetzung ihres ersten Buches gewagt. Ihre streichholzgroßen Feuerköpfe machen sich auf die Suche nach den Wasserknilchen. „Wir hatten großen Spaß daran, die Geschichte mit unseren Kindern weiterzudenken.“ Die erste Scheu ein eigenes Buch herauszubringen, ist vergangen, schreiben und zeichnen mehr zur Routine geworden. Auch wenn der Sommerurlaub der Eltern heuer größtenteils dem Projekt geopfert wurde: Der Spaß am Buch überwiegt für die ganze Familie. Der Fortsetzungsband hat eine Auflage von hundert Exemplaren. Die Stuchlys freuen sich auf die Lesungen, auch im Rahmen der Woche der Büchereien. Und die Feuerköpfe? Das Paar hat viele Ideen, wie die Geschichte um die kleinen Wesen weitergehen kann. Und dann liegen da noch viele andere Geschichten fertig in der Schublade, verrät die Kinderbuchautorin augenzwinkernd.

Melanie und Benjamin Stuchly werden im Rahmen der Woche der Büchereien im Landkreis Augsburg zwei Lesungen halten: Am Montag, 21. Oktober, um 16 Uhr in der Schmökerecke im Gemeindezentrum Ehingen und am Donnerstag, 24. Oktober, um 17 Uhr in der Bücherei Der Bücherwurm St. Vitus in Altenmünster, Anmeldung unter info@buecherwurm-altenmuenster.de. Die Lesung ist für Kinder zwischen vier und sieben Jahren. Der Eintritt ist frei.