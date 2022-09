Ehepaar Stuchly präsentiert sein Buch über "Feuerköpfe" in Ellgau

Ein Kinderbuch geschrieben haben Melanie und Benjamin Stuchly aus Ehingen. In der Ellgauer Bücherei stellten sie das Werk nun vor.

Mit "Feuerköpfen" befasst sich das Ehepaar Stuchly aus Ehingen in seinem Kinderbuch. Im Zuge des Ferienprogramms präsentierte das Autorenteam nun in der Pfarrbücherei Ellgau sein Werk den Kindern.

Die Feuerköpfe sind ein kleines besonderes Völkchen. Jeder Einzelne von ihnen ist nicht viel größer als ein Streichholz. Ihre Haare sind echte Flammen. Das Buch von Melanie und Benjamin Stuchly erzählt die Geschichte der Zwillinge Fouisa und Fonas und ihres besten Freundes Famuel. Sie gehen auf eine abenteuerliche Reise, um ihr je ganz persönliches Reittier zu fangen. Mucksmäuschenstill lauschten zwölf Buben und Mädchen auf Melanie Stuchly, die die Geschichte vorlas. Ihr Mann Benjamin zeigte im Bilderbuchkino die passenden Bilder dazu.

Zusammen mit den beiden Kindern in Ehingen geschrieben

Das Ehepaar Stuchly lebt in Ehingen und schrieb zusammen mit den Kindern Louisa und Jonas das Buch „Feuerköpfe“. Jonas und Louisa dachten sich diese Geschichte aus, Mama Melanie schrieb sie nieder, Papa Benjamin illustrierte das Erstlingswerk, das im Eigenverlag erschienen ist. Eigentlich wäre das Buch als Weihnachtsgeschenk für die Kinder gedacht gewesen, aber nun kam alles ganz anders. Die Stuchlys wollen ihre Geschichte auch anderen Kindern erzählen und kamen auf Einladung von Elisabeth Wagner-Engert und ihres Büchereiteams im Rahmen des Ellgauer Ferienprogramms in die Pfarrbücherei.

Das Buch kann in der Bücherei ausgeliehen werden, es kann aber auch bei Familie Stuchly in Ehingen unter mail@stuchlybuch.de und in der Buchhandlung Eser in Meitingen käuflich erworben werden. „Das Buch ist unseren Kindern Louisa und Jonas gewidmet, die sich zusammen mit uns die Feuerköpfe ausgedacht haben“, so Melanie und Benjamin Stuchly. (rogu)