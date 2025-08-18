Igel-Mama fürchtet um den Fortbestand: So können Sie den Tieren helfen

Seit 33 Jahren kümmert sich Hannelore Pentenrieder und ihr Mann Karl-Heinz nun schon um hilfsbedürftige Igel. Jetzt ist sie dafür mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet worden. Dabei hatte es ganz unscheinbar angefangen: 1992 entdeckte die Neusässerin zwei verletzte Igel in ihrem Garten. Als dann auch noch ihre Nachbarin einen weiteren mit der Begründung: „Es sei vielleicht ein Geschwisterchen“, vorbeibrachte, waren es schon drei. Trotz ihrer Leidenschaft für Kleintiere wie Hunde oder Katzen, erzählt Pentenrieder: „Was sie trinken, was sie fressen, das wusste ich nicht. Damals hatte ich so etwas wie einen Igel noch nie zuvor gesehen.“ Doch ehe sie sich versah, kümmerte sich die Neusässerin in diesem Winter bereits um 15 Tiere.
Neusäß
