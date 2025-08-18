Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Ehrenzeichen für Hannelore Pentenrieder: Igelretterin bietet lebenswichtige Hilfe

Neusäß

Igel-Mama fürchtet um den Fortbestand: So können Sie den Tieren helfen

Hannelore Pentenrieder aus Neusäß bekommt das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten. Sie kümmert sich seit 33 Jahren um Igel. Alles begann im heimischen Garten.
Von Liane Brosig
    • |
    • |
    • |
    Hannelore Pentenrieder trägt ein antibakterielles Pflegegel auf die Wunden des Igels auf.
    Hannelore Pentenrieder trägt ein antibakterielles Pflegegel auf die Wunden des Igels auf. Foto: Andreas Lode

    Seit 33 Jahren kümmert sich Hannelore Pentenrieder und ihr Mann Karl-Heinz nun schon um hilfsbedürftige Igel. Jetzt ist sie dafür mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet worden. Dabei hatte es ganz unscheinbar angefangen: 1992 entdeckte die Neusässerin zwei verletzte Igel in ihrem Garten. Als dann auch noch ihre Nachbarin einen weiteren mit der Begründung: „Es sei vielleicht ein Geschwisterchen“, vorbeibrachte, waren es schon drei. Trotz ihrer Leidenschaft für Kleintiere wie Hunde oder Katzen, erzählt Pentenrieder: „Was sie trinken, was sie fressen, das wusste ich nicht. Damals hatte ich so etwas wie einen Igel noch nie zuvor gesehen.“ Doch ehe sie sich versah, kümmerte sich die Neusässerin in diesem Winter bereits um 15 Tiere.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden