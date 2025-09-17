Die Sternwarte Diedorf feiert ihren 50. Geburtstag

Eine Volkssternwarte mit Planetarium errichten: Das war schon der Traum jener elf Begeisterten, die sich 1965 zur Astronomischen Vereinigung Augsburg (AVA) zusammenschlossen. Schnell war Diedorf als Wunsch-Standort für alle hochfliegenden Pläne ausgemacht. Es dauerte aber bis 1970, ehe sich die einmalige Gelegenheit bot, auf dem Erweiterungsbau der Verbandsschule ein zusätzliches Stockwerk aufzusetzen. Nach jahrelanger Bauzeit wurde die Sternwarte am 28. Juni 1975 offiziell eröffnet. Der reguläre Führungsbetrieb wurde am 1. September aufgenommen. 50 Jahre ist das jetzt her - und dieses Jubiläum will gefeiert werden. Am Samstag, 27. September 2025, geht es entsprechend rund in der Sternwarte Diedorf. Start ist um 14 Uhr.

Eine einzigartige Konstruktion

Stillstand gab es nie in der Sternwarte. Nachdem im Sommer 1981 der Startschuss zum Bau des Planetariums gefallen war, wurde monatelang am künstlichen Sternhimmel gearbeitet. Zunächst mussten die Positionen der zukünftigen Sterne an der Kuppel markiert werden. Insgesamt 2000 Leuchtdioden wurden an diesen Markierungen befestigt und verdrahtet - eine einzigartige Konstruktion. Auch nach über 40 Jahren ist das LED-Planetarium funktionstüchtig und regelmäßig in Betrieb.

Schwierige Zeiten

Die Sternwarte musste mehrmals bedenkliche Zeiten überstehen. 2003 wurde eine Sirene unmittelbar neben der Beobachtungsplattform errichtet, was Führungen oder Beobachtungen aus Gründen des Lärmschutzes unmöglich machte. Erst nach monatelangen Besprechungen wurde die Sirene versetzt. Ein weiteres einschneidendes Ereignis war 2011 eine Neu-Auslegung der Brandschutzvorschriften. Als Folge durften sich bis zum Umbau 2013 nur jeweils sehr wenige Personen in der Sternwarte aufhalten. 2020 und 2021 sorgte Corona für starke Einschränkungen.

Alle Hindernisse zu überwinden gelang nur, weil von Beginn an Ehrenamtliche in ihrer Freizeit Hand anlegen, Führungen anbieten und das Vereinsleben organisieren.

Heute ist die Volkssternwarte aus Diedorf nicht mehr wegzudenken. Besucher kommen aus der Gemeinde wie von weither. Nach wie vor ist für die meisten das unmittelbare Erlebnis der Beobachtung wichtig. Ein Blick auf den Saturn mit seinen Ringen, auf Mondkrater oder auch einen Sternhaufen, den man selbst im Fernrohr erlebt, ist durch kein Medium zu ersetzen.

So sieht das Programm aus

Besucher der Sternwarte können am 27. September - sofern das Wetter mitmacht - Sonne, Mond und Saturn durchs Teleskop betrachten. Im Planetarium gibt es laufend Kurzvorstellungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In der Schulaula stellen Vereinsmitglieder das Hobby Astronomie in allen Facetten vor.

Eine kleine Feierstunde um 18 Uhr erinnert an die Geschichte der Sternwarte. In diesem Zusammenhang wird nach Angaben der Veranstalter „eine spannende Neuerung“ vorgestellt. Worum es sich dabei handelt, wollen die Macher im Vorfeld nicht verraten. (Christine Zerbe)



