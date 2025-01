Ein neues Fresko ziert die Biberbacher Wallfahrtskirche

Verdeckt vom Außengerüst ist in den vergangenen Wochen an der Ostfassade der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Biberbach ein großes Fresko entstanden. Mit Professor Josef Alexander Henselmann konnte die Kirchenverwaltung Biberbach einen renommierten Künstler für diese ganz besondere Aufgabe gewinnen. Mit dem nun freien Blick auf das Kunstwerk kann es in allen Feinheiten bewundert werden.

Bereits in früheren Zeiten schmückte ein großflächiges Gemälde die Apsis der Kirche. 1873 wurde es für 200 Gulden erneuert. Die im Jahr 1914 geplante Renovierung, konnte kriegsbedingt nicht umgesetzt werden. Da die Schäden zwischenzeitlich so gravierend waren, wurde das Fresko schließlich in den 1950er Jahren übertüncht. Lediglich der Rahmen blieb erhalten. Nur ganz vereinzelt haben Biberbacherinnen und Biberbacher noch eine Erinnerung an das Gemälde.

Da sich auch keine gesicherten historischen Unterlagen über die Ausgestaltung des Kunstwerks fanden, hat Professor Henselmann, angeregt durch alte Fotografien, ein Bildprogramm entwickelt. Im unteren Bildabschnitt ist das Gespannwunder aus dem Jahr 1525 zu sehen. In lateinischer Schrift war ursprünglich zu lesen: „Württemberg entflohen, habe ich beschlossen, meine Schritte anzuhalten und hier aufgerichtet zu werden.“ Im oberen Teil ist auch aktuell Maria auf einer Wolke dargestellt, eingerahmt von den beiden Pfarrpatronen Jakobus und Laurentius. Die Gottesmutter trägt das Jesuskind, das das Kreuz der Erlösung in Händen hält.

Der Künstler war vier Wochen bei Wind und Wetter in Biberbach aktiv

Biberbachs Pfarrer Ulrich Lindl erinnert an den großzügigen Spender, ohne den dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre: „Die Wiederanbringung des Gemäldes verdankt unsere Wallfahrtspfarrei dem großherzigen Vermächtnis von Erich Ziegler. Es war unserer Kirchenverwaltung deshalb wichtig, mit seinem Namenszug am linken unteren Bildrand an ihn zu erinnern.“

Professor Henselmann hat das Kunstwerk in Freskotechnik mit hochwertigen Keim-Mineralfarben, die als langlebiges und lichtechtes Material im Bereich von Denkmälern gerne eingesetzt werden, umgesetzt. Zuvor hatte er das 4,90 mal 3,30 Meter große Gemälde in Originalgröße in seinem Atelier auf Tafeln entworfen. Denn bei der Anbringung an der Kirchenmauer war es nicht möglich, das ganze Bild im Blick zu haben. Auf drei Gerüstebenen, teilweise im Liegen und unter großem Zeitdruck, entstand das Werk in Biberbach. Um vor dem Eintritt des ersten Frosts fertig zu sein, war der Künstler vier Wochen, teilweise bis zu zwölf Stunden am Tag bei Wind und Wetter kreativ tätig.

Professor Henselmann arbeitete bei Wind und Wetter, um das Fresko auf die Biberbacher Wallfahrtskirche aufzutragen. Foto: Henselmann

Nach dem Herantasten an das barocke Kirchengebäude, war es ihm wichtig, sich nicht selbst zu verwirklichen, sondern sein Kunstwerk dem barocken Stil unterzuordnen. So entstand ein barockes Gemälde mit moderner Handschrift. „Die Challenge war, ein Bild, das schon mal vorhanden war, neu zu erfinden“, erklärt Professor Henselmann. Bei näherer Betrachtung fällt die besonders feingliedrige Ausgestaltung der Gliedmaßen auf, die für Henselmann, der hauptsächlich als Bildhauer tätig ist, sehr typisch ist. Nach seinen zeitgenössischen Arbeiten war es für ihn durchaus auch herausfordernd, als moderner Künstler ein barockes Thema umzusetzen.

Nun werden also die Menschen, die auf den Kirchberg kommen, egal ob als Pilger, Gemeindemitglieder oder Kunstinteressierte, wieder von einem monumentalen Fresko begrüßt, das sie beim „Lieb`n Herrgöttle von Biberbach“ willkommen heißt. „Nos cum prole pia benedicat virgo maria“ – zumeist übersetzt mit „Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib.“