„Crossfit ist ein Sport für alle“ - Neusässer Parasportler startet bei Weltmeisterschaft

Die Gewichte die er hebt, sind große runde Platten. Die Stange, die sie hält, ist länger als sein Körper. Doch auf dem Video, das er im sozialen Netzwerk Instagram geteilt hat, steht Alexander Harle aufrecht und macht kontrollierte Bewegungen. Nur sein hochroter Kopf bezeugt die Anstrengung. Der Neusässer ist kleinwüchsig, 41 Jahre alt und nimmt vom 12. Bis zum 14. September an der Para-Crossfit-Weltmeisterschaft in Las Vegas teil. Crossfit ist ein Kraftsport, indem es auch um Ausdauerübungen und Bewegungsabläufe geht. „Profis machen auch Seilklettern oder ziehen sich an Stangen hoch und machen dort Figuren“, sagt Harle, der erstmals die ganz große Bühne betritt und dem der Sport viel mehr bedeutet, als nur Gewichte zu stemmen oder Figuren auszuführen.

Mit Crossfit fängt Harle, der bei der Augsburger Firma Kuka arbeitet und dort für die Disposition von Ersatzteilen zuständig ist, im Juni 2020 an. Ein Arbeitskollege fragt ihn, ob er das mal ausprobieren wolle. Zuvor war Harle längere Zeit ins Fitnessstudio gegangen. Jetzt also Crossfit. Das ist für ihn auch mit seiner körperlichen Beeinträchtigung gut möglich. „Die Übungen und Gewichte kann man einfach ändern und anpassen. Wirklich jeder und jede kann Crossfit ausüben“, sagt der Neusässer.

Crossfit: „Vom Home-Office ins Home-Gym“

Trotzdem gibt es anfangs eine große Hürde: Mitten in der Corona-Pandemie sind die Übungen zunächst nur online zugänglich. Harle und andere sind von zu Hause über einen Videoanruf mit ihrem Trainer verbunden. Der gibt Anweisungen und schaut zu. Das Equipment hatten sie sich im Studio ausgeliehen. Die Kurse finden täglich statt, Harle macht fünfmal in der Woche mit. „Ich bin aus dem Home-Office ins Home-Gym gegangen“, erzählt er.

Nach Corona gehen auch die Turniere wieder los. 2022 nimmt Harle erstmals an einem Wettbewerb teil, aber auch dieser findet online statt. „Ich war in meinem Gym, hatte vorgegebene Übungen und habe die später auf eine Plattform hochgeladen.“ Doch der Neusässer stößt an Grenzen: „Das war nicht wettbewerbsfähig. Gewisse Gewichte konnte ich nicht stemmen und es gab Übungen, die ich nicht durchführen konnte.“ Das ändert sich, denn ab 2023 nimmt Harle an Para-Crossfit-Turnieren teil und misst sich mit anderen Kleinwüchsigen. „Einer aus dem Studio hat mich angesprochen und mir erzählt, dass es eine Plattform gibt, auf der man sich anmeldet. Da waren auch andere Kleinwüchsige dabei.“ Harle nimmt an Online-Turnieren teil, lädt Videos auf Plattformen hoch und nimmt 2024 erstmals an den Crossfit-Games in St. Antonio teil.

Die Gemeinschaft steht beim Crossfit im Vordergrund

Für die Weltmeisterschaft qualifiziert er sich über mehrere Wettbewerbe. Im Februar muss er an drei Wochenenden Workouts machen, sich dabei filmen und sie auf eine Plattform hochladen. Weil er eine gute Bewertung bekommt, ist er einer von sieben Athleten, die ins Halbfinale kommen. Auch dort setzt er sich durch und ist jetzt einer von vieren, die sich in Las Vegas vor Ort messen. „Dieses Jahr haben leider weniger Leute mitgemacht als sonst, aber ich freue mich trotzdem“, sagt Harle. Er wird gegen drei Amerikaner antreten, im Halbfinale waren noch ein Spanier, ein Brite und ein Österreicher dabei. Bei den Frauen treten eine Brasilianerin, eine Indonesierin und zwei Amerikanerinnen an. „In den USA ist der Sport noch weiter verbreitet“, erklärt Harle.

Was ihn an Crossfit so fasziniert? „Jeder ist für jeden da, es geht nicht darum, wer schwerere Gewichte stemmen kann, sondern darum, dass jeder alles gibt. Es muss auch nicht jeder das Gleiche machen, man kann individuelle Übungen machen, aber trainiert trotzdem als Gruppe und unterstützt sich gegenseitig“, erklärt Harle den vom Teamgedanken geprägten Einzelsport und ergänzt: „Vom ersten Tag an wurde ich herzlich aufgenommen.“ Am Anfang sei er etwas zurückhaltend gewesen, erzählt er, aber das habe sich schnell erledigt.

Auch im Fußballstadion erfährt der Neusässer viel Verständnis

Unterstützung hat er schon früh erfahren: Als er in der Jugend wegen seiner Kleinwüchsigkeit geärgert wurde, standen seine Freunde ihm sofort zur Seite. „Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, schauen die Menschen manchmal interessiert, aber das stört mich nicht“, sagt er über seinen Alltag, in dem er auch heute noch viel Verständnis erfährt: „Ich gehe gerne und viel zum FCA und stehe dort auch in der Fankurve. Dort hatte ich noch nie Probleme, etwas zu sehen, weil die Leute viel Rücksicht nehmen.“

Wegen seiner Kleinwüchsigkeit hat Harle keine Bedenken, in die USA zu reisen, auch die aktuelle politische Lage macht ihm keine Angst. „Es ist ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber ich habe auch mit Freunden gesprochen, die dort waren, und sie hatten keine Probleme. Als er im vergangenen Jahr in St. Antonio war, habe es ihm gut gefallen: Bedenken hatte er auch damals keine. „Allerdings war damals noch Biden Präsident“. Rund um die Wettbewerbe hat der 41-Jährige einen Urlaub geplant. Eine Woche wird er in den USA weilen und sich Las Vegas und Umgebung ansehen. „Was ich letztes Jahr in St. Antonio gesehen habe, hat mir schon gut gefallen“, sagt Harle. Besonders freut er sich aber auf etwas anderes: Ich verfolge einige der anderen Athletinnen und Athleten schon lange auf den sozialen Medien, ich freue mich, sie endlich kennenzulernen. Für Harle steht das Erlebnis also im Vordergrund, ein sportliches Ziel hat er trotzdem: „Ich möchte auf das Podium kommen.“