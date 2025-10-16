Icon Menü
Eine Sauna im Titania in Neusäß wird im November geschlossen

Neusäß

Duschen funktionieren wieder - jetzt wird an der nächsten Sauna im Titania gearbeitet

Nach der Revision im Sommer hatten sich die Arbeiten in Neusäß verzögert. Nun soll an der Schärensauna ein wichtiges Teil ausgetauscht werden
Von Jana Tallevi
    Im November werden an der beliebten Schärensauna vier Brennerrohre ausgetauscht. Dafür muss sie an mehreren Tagen geschlossen bleiben. (Archivbild)
    Im November werden an der beliebten Schärensauna vier Brennerrohre ausgetauscht. Dafür muss sie an mehreren Tagen geschlossen bleiben. (Archivbild) Foto: Marcus Merk

    Gute und schlechte Nachrichten gibt es für Saunafans aus dem Freizeitbad Titania. Die Gute: Die Sanierung des Umgangs am Saunasee ist seit vergangener Woche vollständig abgeschlossen, auch die dortigen Duschen sind inzwischen wieder in Betrieb. Die Arbeiten hatten sich nach der üblichen Revision im Juli verlängert. Doch nun steht bereits die nächste Einschränkung an, und das ist die schlechte Nachricht: Vom 25. bis 28. November wird die beliebte und besonders große Schärensauna (im Bild) geschlossen bleiben. Dort sollen vier Brennerrohre ausgetauscht werden. Davon wird man zwar im Inneren nichts sehen, so Betriebsleiterin Jana Freymann. Dafür kann anschließend wieder richtig eingeheizt werden.

