Duschen funktionieren wieder - jetzt wird an der nächsten Sauna im Titania gearbeitet

Gute und schlechte Nachrichten gibt es für Saunafans aus dem Freizeitbad Titania. Die Gute: Die Sanierung des Umgangs am Saunasee ist seit vergangener Woche vollständig abgeschlossen, auch die dortigen Duschen sind inzwischen wieder in Betrieb. Die Arbeiten hatten sich nach der üblichen Revision im Juli verlängert. Doch nun steht bereits die nächste Einschränkung an, und das ist die schlechte Nachricht: Vom 25. bis 28. November wird die beliebte und besonders große Schärensauna (im Bild) geschlossen bleiben. Dort sollen vier Brennerrohre ausgetauscht werden. Davon wird man zwar im Inneren nichts sehen, so Betriebsleiterin Jana Freymann. Dafür kann anschließend wieder richtig eingeheizt werden.
Neusäß
