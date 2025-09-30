Icon Menü
Saunen und Badesee saniert: Arbeiten im Titania in Neusäß dauerten länger als gedacht

Neusäß

Sanierung: Saunen im Titania sind wieder zugänglich

Jedes Jahr im Sommer wird das Freizeitbad in Neusäß von Grund auf gereinigt und instandgehalten. Doch in diesem Jahr lief nicht alles wie geplant
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Die Sanierung des Saunenbereichs hatte in diesem Jahr länger gedauert als erwartet. Teilweise war der Zugang nur über das Bierstüble möglich.
    Die Sanierung des Saunenbereichs hatte in diesem Jahr länger gedauert als erwartet. Teilweise war der Zugang nur über das Bierstüble möglich. Foto: Titania Neusäß

    Diese Revisions- und Renovierungsarbeiten im Freizeitbad Titania hatten es in sich: Erst seit dieser Woche sind alle Saunen im Erdgeschoss des Neusässer Bads wieder barrierefrei zugänglich. Jedes Jahr bleibt der beliebte Treffpunkt im Hochsommer drei Wochen geschlossen, um die Becken ganz ohne Wasser zu reinigen und kleinere oder auch mal größere Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Auch in diesem Jahr war ab 17. Juli wieder geöffnet. Doch nicht alles, was geplant war, konnte auch bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden, erklärt Betriebsleiterin Jana Freymann. Das war der Grund.

