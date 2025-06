Nach Biberbach kommt eine Windkümmerin

Windenergie bleibt ein zentrales Thema in Biberbach. Wie berichtet, plant die Firma GP Joule auf dem Ottilienberg zwölf Windräder. Neun davon sollen auf Biberbacher Flur stehen, zwei auf Wertingens Gebiet und eines bei Meitingen. Biberbach wehrt sich bislang gegen die Pläne. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr stellt sich im Sitzungssaal des Rathauses eine Vertreterin der Windkümmerer vor.

Das haben die Windkümmerer in Biberbach geplant

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie hat 2019 die Windkümmerer gegründet. Sie sollen Kommunen rund um das Thema Windenergie in verschiedenen Bereichen beraten. Dazu gehört die öffentliche Kommunikation, Konfliktmoderation rund um Windenergie oder die Analyse und Sicherung vorhandener potenzieller Flächen.

Die Windkümmerin stellen sich in Biberbach vor

Im Auftrag der Windkümmerer wird sich am kommenden Dienstag Sarka Schwarzova vorstellen. Sie will Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Biberbach an Windenergie beteiligen könnte. In ihrem Vortrag werden die geplanten Windräder auf dem Ottilienberg keine konkrete Rolle spielen; der Fokus liegt auf der Vorstellung der „Windkümmerer“ und der Möglichkeiten von Windenergie für die Gemeinde Biberbach.

Weitere Themen der Sitzung in Biberbach sind diverse Bauanträge, die Nahwärmeversorgung Taubenrein in Affaltern, Informationen zur Kommunalwahl 2026 und Neuigkeiten über den Dorfladen.