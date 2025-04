Zwölf Windräder auf dem Ottilienberg: Anlagen sollen 2028 in Betrieb gehen

Aktuell ist die Windkraft in vielen Kommunen der Region das Thema Nummer eins. In den Gemeinderäten wird über den Regionalplan diskutiert. Es geht darum, wo die möglichen Anlagen hinkommen könnten. Konkret wird es in den allermeisten Fällen noch nicht. An der Grenze der Landkreise Augsburg und Dillingen ist das anders. Zwölf Windräder könnten schon ab 2028 auf dem Ottilienberg zwischen Biberbach, Rieblingen und Laugna Strom produzieren. Auf einer Veranstaltung in Wertingen informierte die Firma GP Joule rund 150 Teilnehmende über die Anlage. Die Windräder werden höher als andernorts. Was geplant ist und wie die Menschen reagieren.

