Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Einsatz in Gessertshausen aktuell: Auf dem Gelände einer Brauerei tritt Ammoniak aus

Gessertshausen

Fenster und Türen geschlossen halten: Auf Gelände von Brauerei in Gessertshausen tritt Ammoniak aus

Aktuell kommt es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften in Gessertshausen. Auf dem Gelände der Brauerei trat Ammoniak aus.
Von Philipp Kinne
    • |
    • |
    • |
    Aktuell kommt es zu einem großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Hauptstraße in Gessertshausen.
    Aktuell kommt es zu einem großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Hauptstraße in Gessertshausen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

    Großeinsatz in Gessertshausen: Am Freitagmittag rücken Polizei und Rettungskräfte zum Gelände einer Brauerei an der Hauptstraße aus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge trat dort Ammoniak aus.

    Aufgrund des Austrittes kommt es im Bereich Gessertshausen zu einer Geruchsbelästigung. Die Polizei bittet Anwohner darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem sollten Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Auch die Nina-Warn-App schlug Alarm.

    Mehr dazu in Kürze.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden