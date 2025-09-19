Fenster und Türen geschlossen halten: Auf Gelände von Brauerei in Gessertshausen tritt Ammoniak aus

Großeinsatz in Gessertshausen: Am Freitagmittag rücken Polizei und Rettungskräfte zum Gelände einer Brauerei an der Hauptstraße aus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge trat dort Ammoniak aus.

Aufgrund des Austrittes kommt es im Bereich Gessertshausen zu einer Geruchsbelästigung. Die Polizei bittet Anwohner darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem sollten Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Auch die Nina-Warn-App schlug Alarm.

Mehr dazu in Kürze.