Ab Samstagnacht fahren zwischen Burgau und Westheim keine Züge mehr

Wer zuletzt noch gehofft hatte, dass alles nicht so schlimm kommen würde, wurde in den letzten Tagen eines Besseren belehrt. Nicht nur Arverio und die BRB haben ihre Sonderfahrpläne zur Streckensperrung für den Regionalverkehr erstellt und schon wieder nachgebessert. Auch die DB hat für den Fernverkehr großräumige Umfahrungen der Strecke Augsburg-Ulm und massive Zugausfälle angekündigt. Grund dafür ist eine Baumaßnahme am Bahnhof Gessertshausen. Wie berichtet, werden dort mehrere Weichen ausgetauscht. Während dieser Zeit fährt zwischen Burgau und Westheim kein Zug mehr. Die Vollsperrung beginnt in den Nachtstunden des 13./14. September und soll in den Morgenstunden des 1. Oktober enden.

Parallel: Behinderungen im Straßenverkehr

Diese fast dreiwöchige Vollsperrung des Zugverkehrs ist eine schlechte Nachricht für alle Pendlerinnen und Pendler, vor allem für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt nach den Ferien den Weg in die Schule antreten. Wer dem Schienenersatzverkehr im eigenen Auto oder Elterntaxi entgehen möchte, sollte sich das genau überlegen. Denn neben der üblichen Staulage auf der B300 gibt es Behinderungen für den Autoverkehr zwischen Ustersbach und Dinkelscherben.

Wie zuletzt berichtet, wird die Bahnbrücke in Mödishofen saniert. Diese Arbeiten waren erst für 2026 eingeplant. Sie wurden vorverlegt, wie das Landratsamt kürzlich mitteilte, damit der Zugverkehr nicht nochmals unterbrochen werden muss. Sie finden aber nicht, wie angekündigt, bereits ab der ersten Schulwoche, sondern erst von 22. September bis voraussichtlich 1. Oktober statt. Die Straße ist in dieser Zeit nur einspurig befahrbar.

Außerdem gesperrt ist voraussichtlich bis 2. Oktober die Ortsdurchfahrt der B300 bei Ustersbach. Zwischen Kreisverkehr und Grundschule wird eine Linksabbiegerspur für den neuen Supermarkt eingerichtet. Ausweichen können Autofahrer zwischen Gessertshausen und Dinkelscherben über Kutzenhausen; sie sollten dort aber mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen.

Teilweise wird Schienenersatzverkehr eingesetzt

Die Route über Kutzenhausen nimmt auch der Schienenersatzverkehr. Die Ersatzbusse fahren in Dinkelscherben, Gessertshausen, Diedorf und Augsburg jeweils am Bahnhofsvorplatz ab. In Kutzenhausen ist der Zu- und Ausstieg in der Ortsmitte vorgesehen, in Neusäß an der Hauptstraße und in Oberhausen in Höhe der Trambahnstation. Achtung: In Westheim ist die Haltestelle an die „Abzweigung Bahnhof“ verlegt worden, da diese für Fahrgäste besser erreichbar ist, teilt Arverio aktuell mit.

In der Zeit der Sperrung fahren nicht alle Züge. Die Zuglinien RB 86 (Arverio) und RB 67 (BRB) enden in Augsburg und starten von dort Richtung München und Geltendorf. Für den RE 9 (Arverio) und den RB 83 (BRB) ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der RE 9 fährt von München bis Westheim und von Burgau bis Ulm; dazwischen pendeln die Ersatzbusse von Arverio. Der RB 83, der bis Gessertshausen fährt, endet am Augsburger Hauptbahnhof; von dort fahren die Ersatzbusse der BRB nach Gessertshausen. Im Schnitt dauert die Fahrt laut Fahrplan doppelt so lange, Verzögerungen durch einen etwaigen Stau nicht eingerechnet.

AVV-Anschlüsse bleiben unverändert

Für Pendler und Schüler aus Langenneufnach und Fischach ist wichtig: Die Busanschlüsse sind nicht auf den Schienenersatzverkehr angepasst. Die AVV-Busse fahren wie bisher. „Grundsätzlich nehmen wir keine Anpassungen der Regionalbusfahrpläne aufgrund von Schienenersatzverkehr vor, da dessen Fahrzeiten und -tage häufig unzuverlässig und inkonsistent sind“, erklärt Pressesprecherin Irene Goßner.

Bei den Buslinien 704 und 707, die zwischen Gessertshausen und Schwabmünchen pendeln, bestehe zudem eine doppelte Anbindung an den jeweiligen Bus- und Bahnverkehr. Dadurch hätte eine Änderung an dem einen Ende stets Auswirkungen auf das andere. Vor allem „im Hinblick auf die Schülerbeförderung aus den Stauden nach Diedorf und Augsburg ist die Baumaßnahme ungünstig“, meint Goßner. Es gebe aber für den Morgen Verbindungen (Ankunft AVV-Bus in Gessertshausen: 6.59 Uhr und 7.14 Uhr), die ein pünktliches Erreichen am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf (Ankunft Schienenersatzverkehr: 7.34 Uhr) möglich machen.

Der Fernverkehr wird umgeleitet

Die Vollsperrung hat auch Auswirkungen auf den Fernverkehr. Laut DB werden die Fernzüge auf der Strecke München-Stuttgart über Nürnberg und Donauwörth umgeleitet, mit einer Verspätung von 30 bis 60 Minuten. Allerdings werden einige Fernverbindungen entfallen, andere enden in München oder Stuttgart. Dazu gehören die Fernzüge aus Paris und Klagenfurt. Die Strecke Ulm-München wird im Fernverkehr während der Sperrung nur zweistündig bedient.

Aktuelle Abfahrtszeiten im Internet

Wichtig für alle, die rechtzeitig ankommen müssen: Der Ersatzverkehr deckt nicht alle bisherigen Fahrplanzeiten ab und benötigt mehr Zeit. In der DB-App sind die korrekten Fahrtzeiten teilweise erst 48 Stunden vorher hinterlegt. Wer sicher gehen möchte, nutzt die App von Arverio oder BRB und kann sich die Sonderfahrpläne aus dem Internet herunterladen. Die Zeiten zu den Linien von Arverio finden sich auf www.averio-by.de unter „Unterwegs mit Arverio“/„Fahrplanabweichungen“, der geänderte Fahrplan der BRB auf www.brb.de unter „Baumaßnahmen“/„Gessertshausen-Schongau“. Achtung: Die Abfahrtzeiten, die zuletzt in der Zeitung abgedruckt waren, entsprechen nicht mehr alle den inzwischen aktualisierten Sonderfahrplänen.