Eintrittspreise im Gartenhallenbad Stadtbergen werden neu berechnet

Die Freibadsaison ist zu Ende. Jetzt wird der Innenbereich des Gartenhallenbads in Stadtbergen wieder zum Zentrum des Badevergnügens. Zeit für einen Kassensturz. Müssen die Badegäste für ihren Besuch im Schwimmbad 2026 tiefer in die Tasche greifen? Diese Frage soll der Arbeitskreis Gartenhallenbad jetzt klären. Fest steht aber schon heute: Finanziell betrachtet bleibt das Bad ein Verlustgeschäft für Stadtbergen.

