Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Eintrittsgebühren für das Stadtberger Gartenhallenbad für 2026 werden neu berechnet

Stadtbergen

Eintrittspreise im Gartenhallenbad Stadtbergen werden neu berechnet

Was kostet ein Besuch im Schwimmbad in Stadtbergen 2026? Das soll ein Arbeitskreis jetzt neu berechnen.
Von Katja Röderer
    • |
    • |
    • |
    Der Kinderbereich im Gartenhallenbad wurde dieses Jahr saniert.
    Der Kinderbereich im Gartenhallenbad wurde dieses Jahr saniert. Foto: Andreas Lode (Archiv)

    Die Freibadsaison ist zu Ende. Jetzt wird der Innenbereich des Gartenhallenbads in Stadtbergen wieder zum Zentrum des Badevergnügens. Zeit für einen Kassensturz. Müssen die Badegäste für ihren Besuch im Schwimmbad 2026 tiefer in die Tasche greifen? Diese Frage soll der Arbeitskreis Gartenhallenbad jetzt klären. Fest steht aber schon heute: Finanziell betrachtet bleibt das Bad ein Verlustgeschäft für Stadtbergen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden