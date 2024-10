Wenn sich ein Autor in Ellgau fühlt wie „Taylor Swift der Lechauen“

Der Saal der Gaststätte „Floß“ in Ellgau war so gut gefüllt, dass sich Achim Bogdahn fühlte „wie Taylor Swift in den Lechauen“. Der BR-Radiomoderator stellte anlässlich der Woche der Büchereien sein erstes Werk „Unter den Wolken“ von 2022 vor. Darin beschreibt der Autor, wie er in allen 16 Bundesländern mit jeweils einem Promi den höchsten Berg erklommen hat. In Ellgau war es Bogdahns 121. Lesung.

Der Autor, Jahrgang 1965, spricht in den verschiedensten Dialekten von seinen Erlebnissen. Berichtet von seinen Begegnungen. „Eigentlich“, so erzählt er, „interessiere ich mich nicht fürs Wandern“, aber als er von „Brocken-Benno“ hört, der im hohen Alter täglich den Berg im Harz besteigt, da packt ihn die Wander- und die Abenteuerlust. Unterwegs ist Achim Bogdahn nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Er übernachtet wildfremden Menschen auf dem Sofa oder im Gästezimmer. Wanderte etwa mit Diskus-Olympiasieger Lars Riedel auf den Fichtelberg in Sachsen und besuchte mit ihm auf dem Rückweg Olympiasieger Jens Weissflog in dessen „Skihütte“, sprich Nobelhotel. Seine längste Anreise führte den BR2-Moderator auch zum Helpter Berg in Mecklenburg-Vorpommern. Sein Mitwanderer, Schauspieler Devid Striesow konnte es kaum glauben, dass man eine 14-stündige Zugreise für einen Aufstieg von nicht einmal 200 Höhenmetern in Kauf nimmt.

Dem Ellgauer Publikum gefiel, dass der Moderator so viel mehr erzählte als nur aus seinem Buch vorzulesen. Es gab oft spontanen Applaus. Auf seiner Lesereise hatte Bogdahn mal einen Plastikstorch von einem Gast bekommen. Jetzt fährt das Plastiktier, das Glück bringen soll, mit dem Autor durch Deutschland und begleitet ihn auf seiner Lesereise.

Elke Eser und Ute Schmid von der Buchhandlung Eser in Meitingen waren an dem Abend mit einem Büchertisch vertreten. Organisiert hatten die Lesung Elisabeth Wagner-Engert und ihr Büchereiteam der katholisch öffentlichen Bücherei Ellgau.