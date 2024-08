Der Fledermaus-Opa aus Emersacker

Ihre Ellenlänge ist rund 30 Millimeter klein, sie wiegt gerade mal rund fünf Gramm und ist damit schon fast erwachsen. Die Flügelspannweite jedoch liegt bei einer Zwergfledermaus zwischen 18 und 24 Zentimeter. Diese kleinste Fledermausart hat bei Familie Thomas Schonbucher und Iris Madlener in Emersacker ein neues Zuhause gefunden. Fast sieht es danach aus, als wolle Frederic, so der Name des neuen Mitbewohners, gar nicht mehr ausziehen.

