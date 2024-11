Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung in Emersacker informierte Bürgermeister Mengele über den aktuellen Stand beim Wasserschaden in der Kinderkrippe. Laut Baubiologen liegen in den Räumen der Kinder keine Belastungen mit Schimmel vor. Auch die Lüftungsanlage sei nicht betroffen.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Emersacker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis