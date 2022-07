Diese Folgen hat die Gasknappheit im Augsburger Land

In Fürstenfeldbruck scheint die Energiekriese wohl spurlos vorrüber zu gehen?



Vor einigen Tagen bei einem Besuch in einem Seniorenheim verbrannte sich meine Frau fast die Hände - so heiß kam das Wasser aus dem Hahn am Waschbecken!



Haben die Seniorenheime zu viel Geld, oder nur ein schlechtes, nachlässiges Gebäudemanagment?



Ich denke, dass nun der Ukrainekrieg die Zeichen lange genug an die Wand wirft - hat das im gemütlichen Speckgürtel von München noch keiner gemerkt?



Da sehe ich das Ordnungsamt in der Pflicht, diese Verschwendung in solch großen Einrichtungen - die sich gerne auch von unseren Steuergeldern, zusätzlich zu den überhöhten Beiträgen, subnentionieren lassen.



Also los - mal die Heime unangemeldet besuchen - so ein Test ist schnell gemacht!



Aber ich sehe nicht ein, dass wir Bürger im Winter dann frieren sollen und von hohen Kosten überrollt werden.



Bei den Bürgern wird man dann eher schon durchgreifen??

